Marianne (24) jobber med å hjelpe voksne mennesker ut i jobb

Det var seniorrådgiver ved kommunikasjonsavdelingen ved Nav Trøndelag, Elin Børset Eidissen, som mente vi burde ta en prat med Marianne Stuevold.

Stuevold er en av flere unge ansatte som jobbet i Nav her i Trondheim.

Forrige uke snakket vi med Maria Pedersen Sletbakken (20), som jobber for Trøndelag brann- og redningstjeneste.

Slik svarer Marianne Stuevold på Trd.bys spørsmål om jobbtilværelsen:

1. Hvor jobber du, og hvilken stilling har du?

Jeg jobber på NAV Falkenborg i oppfølgingsavdelingen for voksne over 25 år. Jeg er veileder og skal hjelpe mennesker ut i jobb.

2. Hvilken utdanning har du?

Jeg har bachelor i sosialt arbeid fra Høgskolen i Lillehammer og er sosionom. Jeg ble ferdig utdannet i juni 2016. Jeg begynte å jobbe i NAV i september samme år.

3. Hvordan fikk du jobben du har i dag?

Jeg ringte lederen for NAV Østbyen og spurte om jeg kunne sende inn åpen søknad for jobb i NAV. Jeg sendte inn søknaden, så fikk jeg komme inn på samtale og noen dager etterpå fikk jeg tilbud om jobb i engasjement i tre måneder. Etter det måtte jeg søke på en offentlig utlyst stilling og var på to intervjurunder. Det gikk veldig bra og nå har jeg fast jobb ett år etter at jeg begynte i NAV.

4. Hva var din aller første jobb, og hvor gammel var du da du fikk den?

Min aller første jobb var sommerjobb som renholder på hotell i byen. Jeg var 16 år gammel når jeg fikk den. Jeg har variert arbeidserfaring da jeg har hatt mange forskjellige yrker som renholder på hotell og for ulike firmaer, og jeg har vært barnehageassistent, pleiemedhjelper på forskjellige sykehjem, snekker/malervikar og ekstrabetjent i fengselet. De fleste jobbene har jeg hatt som sommerjobb eller under studiene. Det var en grei måte å få erfaring på i ulike yrker og tjene litt ekstra penger.

5. Hva er den største tabben du har gjort på jobb?

Jeg har sikkert gjort mange tabber på jobb. En gang kom jeg borti en murvegg når jeg skulle rygge med firmabil, og da var jeg på gråten etterpå. Så jeg er ganske samvittighetsfull og liker ikke å skade andres ting. Men så lenge man er ærlig og forteller om det så har det som regel ordnet seg.

6. Hva er det som motiverer deg i arbeidshverdagen din?

Først og fremst finner jeg mening i å hjelpe mennesker i en vanskelig livssituasjon og at jeg kan bidra til at den blir bedre. Videre blir jeg motivert av det gode fellesskapet på jobb. Jeg har fått mange gode venner etter at jeg begynte å jobbe som gjør det morsommere å komme på jobb.

Det er også et veldig godt faglig miljø som gjør at jeg utvikler meg som veileder og fagperson hver dag. Det er stadig forandringer i NAV og jeg elsker å lære nye ting. Ingen hverdag er lik og det er bestandig noe nytt å forholde seg til og nye utfordringer. Det liker jeg.

7. Hva er den største utfordringen med å være ung i arbeidslivet – og hva er fordelene?

Den største utfordringen er at man kan bli sett på som ung og uerfaren, men jeg tenker at så lenge man ikke er redd for å spørre om ting man er usikker på og ta de utfordringene man får, så går det stort sett bra. De største fordelene er at man har pågangsmot og kanskje ser ting på en annen måte enn de som har vært der lengre. Å se ting med friske øyne er alltid bra.

I NAV er kompetansenivået høyt og det er mange fagområder, derfor henter jeg kunnskap fra alle jeg kan og tilegner meg erfaringen til andre. Jeg liker at jeg også kan bidra til å lære bort til andre som kanskje har jobbet der lengre enn meg, fordi man har kompetanse og erfaring fra forskjellige fagfelt.

8. Hvordan vil medarbeiderne dine beskrive deg – og skiller det seg fra dine venners beskrivelse av deg? I så fall, på hvilken måte?

Mine medarbeidere vil beskrive meg som en morsom og smilende person. Jeg håper de synes jeg er en dyktig kollega som ikke er redd for en utfordring og som lærer fort. Jeg tror mine venner også synes jeg er en gledesspreder med omsorg for mennesker.

Jeg tror ikke det skiller seg så mye fra kollegaer og venners beskrivelse av meg egentlig. Jeg tar meg ikke selv så høytidelig og bruker mye humor. Jeg er meg selv også i jobben.

9. Hva er dine beste tips for lykkes i arbeidslivet?

Mine beste tips for å lykkes i arbeidslivet er å alltid søke etter ny kunnskap og lærdom. Stå på og ikke vær redd for nye utfordringer, man kan alltid lære av feiltrinn og ta med seg erfaringene videre.

10. Hvor ser du deg selv om ti år?

Om ti år så jobber jeg forhåpentligvis fremdeles i etaten og har tatt videreutdanning innen psykisk helse og rus, kanskje har jeg også større ansvarsområde i NAV. Jeg synes det er et spennende fagområde med et viktig samfunnsansvar som stadig er i utvikling.

