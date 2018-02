Ny forskning viser at venners hjerner fungerer forbløffende likt

Forskere har tidligere gyvet løs på problemstillinger som at vi helst vil ha like partnere som oss selv, og at venner har gener som ligner sammenlignet med folk man ikke kjenner.

Ifølge forskning.no har forskeren Carolyn Parkinsen og hennes kolleger fra University of California, Los Angeles tatt en nærmere titt på venners hjerner.

279 med i undersøkelsen

Forskningen ble gjennomført ved at de skannet hjernen til et studentkull og viste filmsnutter i prosessen.

- Forskerne registrerte hvordan hjernene til de 279 studentene reagerte. Etterpå kunne de sammenligne resultatene med studentenes beskrivelser av sine relasjoner til hverandre, skriver nettstedet.

Like mønstre

Det skulle vise seg at jo nærmere studentene stod hverandre, jo likere reaksjoner hadde de. Og ifølge forskning.no hadde virkelig nære venner forbløffende like mønster, og det gjaldt flere ulike områder i hjernen. Alt fra motivasjon, læring, følelser, oppmerksomhet, språk og forståelse av historier.

- Etter hvert kunne forskerne faktisk spå hvor nært to studenter stod hverandre, bare ved å se på hvordan hjernene reagerte på filmsnuttene, forklarer forskning.no.

Studien kan ikke si noe om hvorfor det er slik.

