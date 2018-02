Kunne du tenkt deg tatovering av firmalogoen? Det kunne de ansatte på denne nye restauranten

Restauranten åpnet 1. september. Mat fra Hagen har holdt til på Bakklandet, og eierne bak konseptet fant ut at de ville teste ut hvordan det gikk med restauranten på et kjøpesenter.

- Tiden er moden for enda litt mer grønnsaker, sier Hanna Steinhagen (28) med et smil.

- Virker ikke som folk er livredde

Hun er avdelingsleder for Hagen på City Syd. Hun og kjøkkensjef Cathrine Lillehaugen (21) har de eneste fulltidsstillingene i den nye restauranten. Begge har de erfaring fra andre trondheimsrestauranter, og blant annet Steinhagen kom rett fra Sabrura til Hagen.

- Det virker ikke lenger som om folk er livredde for å ha en kjøttfri middag i uka, sier hun da Trd.by besøkte restauranten.

På disken står buffeten klar. Ved første øyekast er det ikke mye som tyder på at det er vegetarisk mat en hviler blikket på. Hamburgere av bønner, røbeter og bokhvete ligger klare under varmelampene.

- Det ser jo litt ut som kjøtt da. Det er veldig viktig med krydder når en lager vegetarisk og vegansk mat, sier Steinhagen.

Selv har hun vært veganer i sju år.

- Det er ikke så vanskelig, men det tar litt tid å sette seg inn i det.

Tatoverte inn logoen

Men hun sier det er mye lettere å finne god veganermat nå, enn det har vært før.

- Det kommer mye nytt i butikkene hele tiden. Det nyeste er vegansk ferdigpizza, forteller den engasjerte jenta.

Men det er ikke bare veganerlivsstilen hun er engasjert i, hun har også tatt steget og tatovert inn logoen til Mat fra Hagen på leggen.

- Jeg kommenterte rett etter at jeg begynte her, at det var en så fin logo at vi skulle ha tatt tatovering av den. Så svarte Christopher (hennes kollega. journ.anm) at det var en god idé. Så dro vi på Onkel Henriks å fikset det. Man må jo ha det litt gøy, sier hun.

