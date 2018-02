Disse tatoveringene vil trønderne ha fjernet

Helene Johansen har neste time hos tatoveringsfjerneren Remove. De holder til hos Elaklinikken, og det er sykepleier Karin Opland som skal stå for fjerningen.

- Jeg tok den for 13 år siden på et hjemmestudio, forteller Johansen til sykepleieren før de setter i gang.

Angrer på tribals

På undersiden av underarmen har hun en tribal. Helene ønsker å fjerne tatoveringen fordi den stammer fra en periode hun ikke ønsker å bli påminnet. Ifølge Opland får de inn flere kunder som skal fjerne akkurat tribals.

- Er det vondt? spør Johansen før Opland setter i gang.

Sykepleieren som ikke har tatovering selv, må svare ut fra erfaringene fra hennes kunder.

- Det skal føles som å bli slått med et gummistrikk. Mange ganger på rad.

Før hun setter i gang går hun nøye over tatoveringen, og blant annet kjøler den ned med 30 minusgrader.

Deretter må alle i rommet kle på seg beskyttelsesbriller før laseren skrus på. En kjapp tikkelyd, og en hvit sirkel erstatter en liten bit av den svarte tatoveringen.

Kroppen gjør jobben selv

I prosessen med å fjerne ei tatovering er det kroppen selv som gjør en god del av jobben. Laserens jobb er å pulverisere blekket i små partikler, som fraktes ut av kroppen via kroppens eget avfallssystem.

Johansens tribal vises nesten ikke idet hun er ferdig med laseren, men det er bare midlertidig. Om cirka en time vil den være svart igjen, men prosessen er likefullt satt i gang.

- Jeg tipper at du kanskje må ha åtte behandlinger for å få den helt vekk, forklarer sykepleieren.

- Det er rart å tenke på at jeg betalte 800 kroner for tatoveringen, og at det vil koste meg mange tusenlapper å få den vekk igjen, sier Johansen.

Hvor mange behandlinger en må ha, kommer an på tatoveringen og individuelle forskjeller hos kunden.

- For eksempel kan det ta lengre tid å fjerne en tatovering der tatovøren har presset nålen hardt ned, for da sitter den dypere i huden.

Johansens tatovering er dyp og mørk, men sykepleieren forklarer at det ser ut som om første behandling har gått bedre enn forventet.

Rundt den nå svake tatoveringen, er det begynt å bli rødt. Opland forklarer at det er helt normalt, og at hun i to dager vil ha smerter som kan sammenlignes med å være solbrent. Nå må hun vente i omtrent seks til åtte uker før hun kan ta neste behandling.

De typiske eksemplene

Henning Steen er daglig leder for Remove i Oslo. Han forteller at de har mange kunder som fjerner tatoveringer som har gått av moten.

- Typiske eksempler på dette er tribals som var populære på 90-tallet og begynnelsen av 2000-tallet. Menn vil gjerne fjerne disse fra overarmen, mens kvinner ofte fjerner dem fra korsryggen. Kinesiske tegn er også et typisk motiv som ikke er trendy lenger.

Men de får også innom en del kunder som har litt ferskere motiver.

- For eksempel fjær, fugler og lotusblomster. I tillegg er det mange som vil fjerne drømmefangere, piler og uendelighetstegn. Mange unge jenter vil fjerne tatoveringer fra fingrene, og da gjerne diamanter, hjerter eller tekst.

Fjerner mye tekst for tiden

De fjerner også en del av de mer tidløse motivene, som sommerflugler og roser.

- Men det vi kanskje fjerner aller mest av for tiden er tekst, i form av enten ord, setninger, datoer eller navn. Og ja, vi fjerner også en del navn på eks-kjærester. Vi ser også en tendens til at folk ønsker å fjerne hele sleeves (altså hvor hele armen er tatovert). Det er veldig populært med sleeves for tiden, så det kan tenkes at flere og flere kommer til å ville fjerne denne type tatovering i fremtiden.

Steen forklarer også at kundene ofte ikke ønsker å fjerne tatoveringene helt, men bare bleke dem slik at de kan ta en ny tatovering over den gamle.

