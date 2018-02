Disse er blant tatoveringene trønderne vil ha

Malin Kvitblik (23) har vært tatovør i fire år, og jobber nå på Mythos på Nedre Bakklandet. Hun forteller at det naturligvis er veldig variert hva kundene ønsker.



- Vi får inn veldig mange forskjellige forespørsler, men noen ting går igjen mer enn andre. For eksempel er mandalaer og geometri noe som går igjen.

Dyremotiv og akvareller

Med geometri mener hun trekanter, linjearbeid og sirkler.

- Det er også populært å inkorporere geometri i andre motiver.

Hun nevner også tatoveringer som ser ut som drypp fra akvarellmaling og dyremotiver.

- Dyremotiv er veldig tidløst, og kan gjøres i alle stiler, forklarer hun og viser eksempler på akkurat det.

Men også flere har spurt etter det man kan kalle «nerdetatoveringer». For eksempel har Kvitblik nylig tatovert inn Harley Quinn fra Suicide Squad.

- Vi har tatovert et par fra den filmen, og sett veldig mange. Blant annet var det en som ville ha «ha ha ha ha» tatovert på tilfeldige steder på armen.

Fra Jokeren i samme filmserie, om det skulle være noen tvil om referansen.

Vil ikke ha trender

De er fire tatovører på Mythos, som alle har sine egne favorittområder. Kvitbliks favoritter er svart-hvitt, realisme og geometri.

- Hvilke tatoveringer er ut?

- Det er færre som spør etter tribals, selv om det fortsatt er noen som vil ha det.

Fra den nerdete atmosfæren på Mythos, til den mer rocka på Lowlife på Svartlamon er svarene greit like.

- Jeg spyr litt av det å snakke om tatoveringstrender. Det betyr ikke at vi ikke vil lage dem, men når en følger en trend så tenker en ikke selv, sier Roger Vognstølen.

Han forteller likevel om at i tillegg til geometriske motiver, går blant annet ugler og lommeur igjen. Vognstølen er opptatt av at kundene skal ha egne ønsker til tatoveringer, uavhengig av hva som er in eller ut.

- For eksempel hadde jeg en kunde, ei jente på 20 år. Hun ville ha en «pamelapiggtråd». Og det hadde ingenting å si at det var umoderne. Det synes jeg er kult.

Han reflekterer rundt at det generelt er blitt veldig populært å ta tatoveringer, med kolleger.

- Det er nesten så jeg gleder meg til tatoveringer er ut igjen. Så blir det bare de som virkelig vil ha tatovering igjen, sier han flirfull.

Tatovørsjappa på Svartlamon liker best de tradisjonelle tatoveringene. For eksempel japanske motiver, drager og ikke de helt superrealistiske figurene.

- Hva er det folk ikke spør etter lenger?

- Tribals. Og kinesiske tegn, sier de tre tatovørene.

Disse bør en ikke ta

- Hvordan er det å henge med i trendene? Går det fort?

- Det skjer egentlig veldig gradvis, svarer Kvitblik på Mythos.

Hun forklarer at de holder seg oppdatert blant annet ved å dra på «tattoo-conventions».

- Der får man med seg hva som kommer på moten, og ser hva folk vil ha i resten av verden.

- Er det noen tatoveringer dere fraråder kunder å ta?

- Kjærestetatoveringer. Og vi fraråder å ta tatoveringer med for eksempel veldig liten skrift. Det blir ikke fint i lengden.

- Vanskelig å telle

- Hvor mange tatoveringer har du, Kvitblik?

Kvitblik ser tankefull ut før hun svarer.

- Jeg telte dem for et års tid siden. Da hadde jeg 35. Men det er litt vanskelig å si når alle henger sammen.

Den aller første tatoveringen er ei fjær på underarmen. Den største er et bilde av katten hennes, som går over brystkassa. En av favorittene strekker seg over hele siden hennes.

- Jeg møtte min favoritttatovør på en convention. Dustin Burt fra Seattle. Så ble vi ganske godt kjent med han, også spurte jeg om han kunne lage en på meg. Og han fikk gjøre det han ville, forteller hun.

- Ledig plass på låra og rumpa

Roger Vognstølen begynte som tatovør for 20 år siden, men fikk interessen fem år før det igjen. På den tiden måtte en reise til Oslo for å tatovere seg, og det var ikke en mulighet å bestille ferdiglaget utstyr over internett. Det førte til at en pent ble nødt til å lodde nålene selv. Vognstølen ble hekta på tatovering da han tok sin første.

- Da jeg hadde tatt en fant jeg ut at dette hadde jeg lyst til å prøve selv.

Et innlegg delt av Roger Vognstølen (@rogerrock72) Des. 21, 2017 at 7:58 PST

Den første tatoveringen hans var en viking - som nå er dekt over.

- Hvor mange har du nå?

- Det er umulig å si. Jeg har litt ledig plass på lårene og rumpa. Men nå tror jeg ikke det blir så mange flere. Smertene blir bare verre med årene.

- Hvor vanlig tror du det er blitt å ha tatovering?

- Jeg tror det er ganske unikt å ikke ha tatovering. Det er bare å se når man er på stranda. Det er mange som i det minste har en liten en.

