- Gigi Hadid skal være der, så alt kan skje

- For en enkel kar fra Fosen er det helt fantastisk. Jeg vil jobbe livet av meg mens jeg er der, og gjøre meg bemerket. Det er et herlig kaos, og vi trøndere og nordmenn er ikke vant til å jobbe på denne måten, sier Kenneth Solbakken.

6. februar reiser trønderen til New York og moteuka der, som er en av de fire største moteukene i verden. Han skal være stylist under fem forskjellige visninger - minst.

- Den første visningen er for merket Noon By Noor, og for å være helt ærlig måtte jeg google merket. Da var reaksjonen, herregud, er det så svært? Showene er gigantiske, og jeg fikk virkelig hakeslepp. Jeg håper også på å få komme innom Tom Ford og mange andre av de store, sier han.

LES OGSÅ: Odas (19) flette ble regrammet til mange hundre tusen

Norges mestvinnende frisør

Fosningen bor i Trondheim, og eier og driver frisørsalongen Blow Hairdressing i Nordre gate på ellevte året. Han er Norges mestvinnende frisør gjennom tidene, og er nok en gang nominert til årets frisør i Norge nå i år. Han har vært på Norges frisørlandslag, og har også skapt seg et navn internasjonalt ved å blant annet jobbe under moteuka i Paris.

- Jeg er veldig stolt over den merkevaren Blow har blitt. Det ligger hjertet mitt veldig nært, og jeg personlig elsker å jobbe med folk. Det å få et menneske til å føle seg spesielt er det beste jeg vet, forklarer han.

- Hvordan gikk det til at du skal jobbe under moteuka i New York?

- Det er både gjennom kontaktnettet mitt og det at folk begynner å vite hvem jeg er. I tillegg må man sende rundt en portefølje, som er en mappe med tidligere jobber du har gjort.

Etter moteuka i New York blir Solbakken med i en eksklusiv gjeng - spesielt sett med norske og trønderske øyne.

- Du kan nok telle antall nordmenn som har jobbet der på én hånd. Jeg kan nok nesten med hånda på hjertet si at det i alle fall ikke er noen nord for Dovre, ler han.

LES OGSÅ: Vurdert barbering i salong? Vi har testet om det er verdt prisen

Bransje med spisse albuer

Solbakken medgir at han er i en tøff bransje. Amerikanske hårstylister har gjerne spisse albuer, der vi europeere er mer tilbakeholden. Da han var på landslaget hadde de en egen mental trener for å kunne mestre kynismen i bransjen.

- Folk vil alltid tråkke deg på tærne for å komme seg frem og fremheve seg selv. Man må svelge noen kameler, men det viktigste er å huske å være seg selv. Jeg vil vise at vi fra Norden er et ærlig folkeslag med god arbeidsmoral. Det tror jeg er vinneroppskriften.

- Du vet ikke hvilke modeller du skal jobbe med?

- Det vet du aldri før du kommer dit. Jeg har fått hakeslepp tidligere, og måtte puste rolig og telle sakte inni meg. For eksempel Gigi Hadid skal være der, så alt kan skje, man skal aldri si aldri.

LES OGSÅ: Første norske kvinne på Victoria's secrets catwalk

Solbakken håper moteuka vil være en døråpner for ytterligere internasjonale oppdrag. Han legger ikke skjul på at det hadde vært en drøm å jobbe for Victoria's Secret Fashion Show, som han trekker frem som det største kommersielle showet i verden.

Men først skal moteuka i New York nytes til det fulle.

- Det blir en opplevelse for livet. Når jeg sitter på gamlehjemmet skal jeg ta meg et glass med Whiskey og se tilbake på alt det fantastiske jeg har opplevd. Jeg føler meg veldig privilegert, og håper jeg kan være en døråpner også for andre norske hårstylister.

Er det noe som engasjerer deg ekstra mye? Skriv til oss! Send debattinnlegg til trd.by@adresseavisen.no