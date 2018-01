Typens t-skjorte er ikke bare digg - den kan også redusere stress

Du trenger tydeligvis ikke å ha kjæresten i samme rom for å kunne slappe av. En ny studie gjort ved University of British Colombia tilsier nemlig at alt du trenger er litt av lukten deres. Det skriver forskning.no.

96 par med menn og kvinner deltok i studien, og mennene fikk en ren t-skjorte som de skulle bruke i et døgn, uten bruk av deodorant eller andre ting som ville påvirke deres naturlige lukt. Skjorten ble deretter fryst for å bevare lukten.

– Våre funn tyder på at partnerens lukt, selv uten deres fysiske nærvær, kan være et kraftig verktøy for å redusere stress, sier Marlise Hofer, doktorgradsstipendiat ved University of British Colombia, i en pressemelding. Hun er hovedforskeren bak studien, som er publisert i tidsskriftet Journal of Personality and Social Psychology.

Mindre produksjon av stresshormon

Kvinnene fikk deretter enten en ren skjorte, en som var brukt av en fremmed eller en som var brukt av deres egen partner. De fikk ikke vite hvilken skjorte de fikk.

De kvinnene som fikk ei skjorte med lukten til kjæresten, klarte seg bedre på en stresstest. Her deltok de på et falskt jobbintervju og en matematikkoppgave. Kvinnene med kjærestens t-skjorte produserte mindre av stresshormonet kortisol og rapporterte at de følte seg mindre stresset enn de andre gruppene.

Verst med fremmed lukt

Den gruppen som klarte testene dårligst, var de kvinnene med t-skjortene med en helt fremmed lukt. Allerede før testene følte de seg mye mer stresset, og produserte også mer stresshormon! Forskerne mener dette har sammenheng med evolusjonen, der lukten av fremmede før i tiden kunne bety fare.

Det er mye som tyder på at vi kan kjenne igjen lukten av dem vi er glade i. I 2002 skrev forskning.no om hvordan vi kan snuse oss frem til lukta av dem vi er i slekt med, uten at det trenger å være en behagelig opplevelse.

