Så lenge må du trene før du ser resultater

Ikke nok med at høsten stjal litt av den fine sommerenergien, så kommer vinteren og desember der sofa og TV-titting er det som frister aller mest, for de fleste.

Når en da legger seg i hardtrening på nyåret, hvor lenge må en vente før man ser resultatene? Hvor mange ganger må en løpe intervaller for å se framgang på «tre-kilometeren»?

Avhenger av mye

Blant flere på internett har ung.no valgt å skrive litt om dette. De sier at det først og fremst ikke er noe fasitsvar, og at resultatene etter treningen avhenger av blant annet gener, hvilken type trening en har begitt seg ut på og hvilket kosthold en har.

Blant annet har utgangspunktet før man begynner å trene mye å si, og de viser til at en utrent person vil oppleve raskere framgang enn en som har trent mye fra før.

- Etter flere år med regelmessig styrketrening vil man etter hvert nå sitt potensiale, og man kan da ikke forvente mer enn små bedringer i styrke.

Hvilken type trening har også mye å si for framgangen, og det finnes mange ulike måter å trene styrke og utholdenhet på.

- Det tar tid å bygge større muskulatur og øke yteevne. For å bli god på noe må man trene på det man vil bli god på. Et godt tips er å få hjelp fra en med kompetanse på trening til å sette opp et treningsprogram tilpasset deg og dine mål.

- Avgjørende

Nettstedet for unge presiserer at det som er avgjørende er nok mat og hvile. I tillegg til å bruke rett teknikk i treningen, er faktisk det å få nok hvile avgjørende for mye bra du får ut av treningen. Altså restitusjon.

- Ved styrketrening anbefales det at man har en restitusjon på 48 timer mellom hver styrkeøkt for samme muskelgruppe. Et sunt og næringsrikt kotshold er også avgjørende for resultater. Dersom man ikke får i seg nok mat og/eller ikke restituerer godt nok etter en økt vil resultatene fra treningen utebli og man kan ende opp med skader, skriver fysioterapeut Karoline Underhaug som står bak artikkelen.

Gjør du alt som foreslås her vil man ifølge fysioterapeuten merke en effekt etter 8-12 uker. Hun anbefaler også å ha mellom tre og fire treningsøkter i uka for å opprettholde resultatet.

