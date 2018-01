Nordmenn er ekstreme på ferier

Spørreundersøkelsen som er gjennomført for Expedia i flere år, peker nok en gang på oss nordmenn som ganske ekstreme på flere måter når det kommer til ferier. Det skriver forskning.no.

Vi er tydeligvis aller minst deperate i verden etter å komme oss vekk fra jobben noen dage, men til samme tid svarer omtrent halvparten av oss at vi ikke får nok ut av ferien - og at vi kunne tenkt oss å feriere mer.

LES OGSÅ: Slik kan du bli en rutinert globetrotter uten å tømme lommeboka

Tar ut alle fridager

Nordmenn går sjelden glipp av muligheten til å ta seg en fridag. Den samme spørreundersøkelsen for tre år siden viser at vi har lite dårlig samvittighet knyttet til å ta ut alle feriedagene vi har krav på. Globalt unnlater én av tre å ta ut ferien de har opptjent, viste undersøkelsen i 2014. I Norge tar de aller fleste av oss ut all ferie, skriver nettavisen.

Men det er kanskje ikke så rart! Undersøkelsen i 2016 viste at en stor grad av sjefene i Norge synes det er helt greit. Hele 82 prosent i Norges arbeidstakere opplever nemlig at sjefen oppmuntrer til å ta ut ferie de har krav på. Det er faktisk verdensrekord!

LES OGSÅ: Tor Anders fra Trondheim har besøkt nesten 80 land - dette er hans tre favorittreisemål

Ikke mer ferie enn gjennomsnittet

Likevel er det ikke sånn at vi i Norge har mer ferie sammenlignet med andre europeere. Selv med ordinære feriedager og hellidager, ligger vi rundt gjennomsnittet i Europa.

I likhet med for eksempel tyskere og australiere har vi som vane å ha én lang ferie hvert år, i tillegg flere korte ferier. Dette er det ikke mange andre nasjonaliteter som gjør!

LES OGSÅ: - Vi hadde bestilt turen lenge før Washington og Pyongyang begynte å krangle. Nervene var rimelig tynnslitte en periode