Malin (24): - Som ivrig Rosenborg-supporter skal man trå svært varsomt når pasienter fra Møre og Romsdal har en dårlig fotballdag 

- Jeg er egentlig fra Malm, men flyttet til Trondheim for å studere i 2012. Jeg har jobbet på St. Olav siden sommeren 2015, forteller hun.

Seksjonsleder ved avdelingen for hjertemedisin ved St. Olavs hospital, Bodø Glasø, forteller at de har mange dyktige unge ansatte. Malin Myhre Grydeland er en av dem.

Slik svarte Myhre Grydeland på Trd.bys ti spørsmål om seg selv, jobb og karriere:

1. Hvor jobber du, og hvilken stilling har du?

Jeg jobber på St. Olavs hospital, ved klinikk for hjertemedisin. Her jobber jeg som sykepleier, og har jobbet siden jeg var nyutdannet sommeren 2015. Jeg jobber med hjertepasienter som kommer for planlagte undersøkelser og behandlinger, men også pasienter som kommer grunnet akutt hjertesykdom.

2. Hvilken utdanning har du?

Jeg har en Bachelor i Sykepleie fra Høgskolen i Sør-Trøndelag. Før dette gikk jeg helsefag på videregående, noe som var gull verdt å ha i baklommen da jeg startet høgskoleutdanningen.

3. Hvordan fikk du jobben du har i dag?

Som sykepleierstudent er man svært heldig i den forstand at man har mye praksis rundt om i helsevesenet. Avdeling jeg jobber på i dag var min siste sykepleiepraksis, og jeg fikk tilbud om jobb der når jeg var ferdig utdannet.

4. Hva var din aller første jobb, og hvor gammel var du da du fikk den?

Min første jobb fikk jeg da jeg var 16 år. Da jobbet jeg som butikkmedarbeider ved den lokale bensinstasjon i bygda. Der jobbet jeg i 3 år mens jeg gikk skole, og jeg stortrivdes! Det var en fantastisk start på arbeidslivet der jeg fikk smake på det å ha ansvar og forpliktelser.

5. Hva er den største tabben du har gjort på jobb?

På St. Olav har vi heldigvis gode rutiner, som gjør det vanskelig å gjøre tabber – heldigvis! Dette innebærer dobbelkontrollering av det meste, men er en sikkerhet for både oss og pasienten. Det skal dog nevnes at St. Olav er et sykehus som dekker hele Helse Midt-Norge, og som ivrig Rosenborg-supporter skal man trå svært varsomt når pasienter fra Møre og Romsdal har en dårlig fotballdag.

6. Hva er det som motiverer deg i arbeidshverdagen din?

Det som motiverer meg mest i arbeidshverdagen min er det at jeg kan gjøre en forskjell. Jeg kan være den personen som gjør en kjip dag litt bedre. I 2018 har vi masse kunnskap og ferdigheter når det kommer til å behandle hjertesykdom. Det at de fleste reiser hjem friskere enn da de kom inn, det er en stor motivasjon.

7. Hva er den største utfordringen med å være ung i arbeidslivet – og hva er fordelene?

En av de største fordelene med å være ung på min arbeidsplass er at jobben byr på masse utfordringer og ansvar, samtidig som man har masse kompetanse rundt seg. Dette er en stor trygghet, spesielt som nyutdannet. En utfordring jeg hadde i starten var det å skulle være veileder for nye sykepleierstudenter – som var eldre enn meg. Det har til nå ikke vært noe problem.

8. Hvordan vil medarbeiderne dine beskrive deg – og skiller det seg fra dine venners beskrivelse av deg? I så fall, på hvilken måte?

Jeg tror nok mine medarbeidere vil beskrive meg som munter, positiv, løsningsorientert og omsorgsfull. Om det skiller seg fra mine venners beskrivelse tror jeg nok ikke, håper iallfall ikke det.

9. Hva er dine beste tips for lykkes i arbeidslivet?

Mitt absolutt beste tips for å lykkes i arbeidslivet er å vise interesse. Lytt til og lær fra erfarne kollegaer, men ikke glem å se nye muligheter. Bare fordi noe gjøres på en bestemt måte, betyr ikke nødvendigvis at det er den beste løsningen.

10. Hvor ser du deg selv om ti år?

Om ti år jobber jeg fortsatt på Klinikk for hjertemedisin, men da med videreutdanning innenfor kardiologi.

