Hva skjer når vi spør en astrolog, en kunstner og et medium om hva 2018 vil bringe?

Astrologen

Christian Paaske er skribent, forfatter, astrolog og pensjonert yogalærer. Gjennom stjernene har han hjulpet oss å forutse 2018.

For noen vil året bli en lettelse – for andre en prøvelse.

– Går det an å spå framtiden?

– Jeg mener det går an å spå om framtiden, definitivt. Tid er ikke det du tror det er.

– Er du synsk?

– Ja, litt, he he. Vi har en innebygd radar, eller intuisjon, alle mennesker. Den radaren kan overdøves hvis en ikke tar signalene, og den kan trenes opp ved å være mer våken.

– Hvordan ser 2018 ut i stjernene da?

Paaske forteller hvordan planeten Saturn, som han kaller den store læremesteren, har vært i stjernetegnet Skytten de siste 2,5 årene. Nå går planeten inn i Steinbukken.

Kort fortalt betyr dette følgende:

De bevegelige tegnene (Skytten, Fiskene, Tvillingene og Jomfruen) kan glede seg til 2018.

Kardinal-tegnene (Vær, Vekt, Steinbukk og Kreps) kommer til å slite litt mer, da Saturn vil sette dem på prøve.

– Samfunnsmessig vil dette påvirke alt som har med strukturer å gjøre – organisasjoner, det politiske system og så videre. Det kan godt være at det kommer flere avsløringer av korrupsjon og flere ledere som må rydde pulten sin på kort varsel.

– Hvis du kunne velge en løgn som burde bli avslørt, hva skulle det vært?

– Vi presenteres for så mange løgner hvor det meste vi tror på viser seg å være løgn når en undersøker det nærmere og våger å tenke kritisk og selvstendig, sier Paaske og fortsetter:

– At jorden er flat er nok for viderekommende, men likevel den letteste løgnen å avsløre fordi det er fysisk målbart.

– Ja, for det mener du?

– Det er ikke noe jeg mener, det er noe jeg vet. Du trenger ikke å tro på at himmelen er blå. Det er ikke verre enn å se forskjell på en pizza og en fotball, mener Paaske.

Vi ler litt av globusen som står like bak ham.

– Den står der bare for moro skyld, sier han.

– Så 2018 er året der stjernene gir oss muligheten til å avsløre disse løgnene?

– Neppe, fordi verden vil bedras. Trygghet er viktigere for de fleste enn sannhet.

– Nyttårsforsett?

– Å være sann mot min sjel.

Tips fra Paaske:

Kunstneren

Ivi Mo er kunstner og ser på verden med stor forundring fra sitt indre øye. Men framtiden er litt uklar, spesielt med tanke på teknologi.

På den ene siden er Mo evig optimist og mener at 2018 blir dødsbra med tanke på utvikling av VR og andre elektroniske duppeditter.

På den andre siden er han bekymret for at vi stadig blir mer overvåket og at folk forsvinner mer og mer inn i en zombie-tilstand gjennom mobilen.

– Det er mange framtidselementer i kunsten din. Hvorfor det?

– Jeg er jo veldig fascinert av teknologi og tenker mye på det. Greit nok at vi bruker det som et verktøy, men hva er egentlig dette fenomenet? Jeg er veldig fascinert av utviklingen, hvor fort det går og alt det vi får til.

– Hva tror du blir det store i 2018?

– Jeg gleder meg veldig til VR utvikler seg videre. Det å kunne ta på seg en hjelm og flytte bevisstheten inn i teknologien. Det er jeg veldig spent på, sier han og fortsetter:

– Nå er du online hele tiden. Og med VR, og hvor vil det ende?

– Men det er jo litt skummelt?

– Jeg er bekymret for at vi blir så overvåket at du ikke har en sjanse til å unngå det uten å flytte helt ut av samfunnet. Vi har ikke kontroll lenger, føler jeg. Men jeg liker forandring og utvikling. Ting blir kjedelig om det er det samme som før.

– Hva har forandret seg i 2017 som du er glad for?

– El-sigaretter! Det kan jeg si om 2018! Det kommer til å komme mer av dette i 2018.

– Dilemma: resten av livet i en selvstyrt-lucid dream-VR-virkelighet der du kunne bestemme alt av forhold og muligheter selv, eller aldri ha tilgang på den type teknologi i det hele tatt?

– Jeg tror jo at du havner i en sånn tilstand når du dør. Men det er vanskelig å svare på. Jeg vil jo ha litt motgang i livet. Du skal jo jobbe for å få til ting, for å få det bra. Men… jeg klarer ikke å ta et standpunkt. Det var et skikkelig dilemma…

– Har du noen nyttårsforsetter i år?

– Nyttårsforsett?! For det første klarer jeg aldri å holde det, og for det andre så ser jeg på det som en tradisjon. Jeg hater alt som har med tradisjoner å gjøre for det gir meg en følelse av å være stuck i et mønster. Men nei, kanskje jeg skal slutte å røyke? Jeg røyker jo en del el-sigg da, men jeg håper jeg skal klare å slutte med begge deler en vakker dag.

Tips fra Ivi:

Lytt til Alan Watts

Hør på MYRRH av Coubo, sangen han har hørt mest i 2017.

Se Samsara

Mediumet

Bodil Argenta Sæther kaller seg selv klarsynt medium, healer og hypnoterapeut. Hun elsker krystaller og å hjelpe folk.

Hun pleier ikke å se framtida, men kan gjerne føle litt på den. Og det hun føler for 2018, er at vi alle sammen skal bli hakket åpnere.

– Du er klarsynt?

– Jeg er klarfølt. Og jeg er ikke spådame.

– Hva er forskjellen?

– Klarsynte går også inn i energiene dine, og leser eller ser dem, men jeg forteller deg ikke noe om framtiden din. Hva energiene dine sier i dag, det er en ting, men så kommer det helt an på hva du velger i morgen. Da kan bildet endre seg.

– Så jeg kan ikke be deg om å tune inn på en by?

– En by? Nei, jeg tror ikke det. Jeg er ikke helt der. Men det er sikkert klarsynte som kan gjøre det også.

– Kan du se lengre linjer i utviklingen blant folk her?

– Jeg føler det at folk blir mer åpne, åpner seg mer for nye, eller egentlig veldig gamle ting.

– Er det noe du frykter for det kommende året?

– At gale mennesker får mer makt. Det viser seg jo at det skjer.

– Kan vi lukke øynene, se for oss en ting om vi ønsker det nok, så vil det falle i fanget vårt?

– Ja. Jeg står aldri lenge og venter på parkeringsplass, de bare er der. Man må sende ut de rette signalene.

– Noen nyttårsforsett?

– Nei jeg liker ikke det ordet. Det er en boks, og bokser er det verste jeg vet. Fyll heller det blanke arket med drømmene dine.

Tips fra Sæther:

Søk opp meditasjon på Youtube

Les Mats Uldals bok “De sa det ikke var mulig” og hør ham på Youtube

Søk opp Kenneth Soares på Youtube.

