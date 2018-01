Folk i Midt-Norge er minst fornøyd med sexlivet sitt

Datingtjenesten Match har gjort en landsomfattende undersøkelse, gjennomført av InFact, der de forsøker å kartlegge nordmenns romantiske og seksuelle forventninger til 2018.

- Sulteforet på romantikk

De kom fram til at mer enn halvparten, altså 55 prosent, av alle nordmenn ønsker seg mer romantikk i 2018, og det gjelder både single og de i et forhold.

- Og ønsket er aller høyst blant dem mellom 18 til 29 år. Mest sulteforet på romantisk stemning er overraskende nok gutta. Hele 60 prosent svarer nemlig at de håper på mer romantikk i det nye året, skriver Match i ei pressemelding.

Linnéa Rinäs, nordisk marketing manager i Match, mener at det tidligere var mer forventet at det var mannen som skulle stå for de romantiske innslagene, men at det nå må gå begge veier.

Ødeleggende rutiner

Vi forhørte oss også med sjekkeeksperten Steffen Furberg, om hvorfor nordmenn har underskudd på romantikk. Han tror mye kan være en konsekvens av media, film og diverse som indoktrinerer oss om hvordan kjærlighetslivet skal være.

- Nordmenn er ikke nødvendigvis de mest kreative når det kommer til romantikk, og vi havner fort inn i rutiner som generelt dreper romantikken. Film, middag, sex og god natt.

Et av tipsene hans for mer romantikk er å unngå rutiner.

- Små enkle steg kan hjelpe mye. Duftlys, dempet belysning, tilbud om massasje og å skape små spontane øyeblikk. Tur med kakao på termos, kysse i regnet og ikke minst bli mer bevisst på hvordan du ser på partneren din.

- Hvorfor tror du gutta ønsker mer romantikk?

- Det er veldig mange forventninger til menn når det gjelder forhold og dating. Presset ligger på dem for å spandere på resturant, kjøpe roser og konfekt.

Et ansvar kanskje ikke mange jenter føler noe sterkt på.

- Vi har for oss at gutter og menn må vise maskulinitet og alltid være de som tar initiativ. Sannheten er at de fleste mannfolk liker når jentene tar initiativ.

Mye sexlyst i Trøndelag

Også datingtjenesten Sukker har gjort undersøkelser om sex. De har fått svar gjennom relasjonsprofilen til over 800 000 brukere av tjenesten.

- De single på Sukker i Sør-Trøndelag (nå Trøndelag. journ.anm) har 4,85 prosent høyere sexlyst enn landsgjennomsnittet, forklarer Morten Gulliksen, CEO og gründer av datingtjenesten.

Han sammenligner med Finnmark som ligger 10 prosent under.

- Men der er det jo mørketid. Oslo ligger høyest med 4,9 prosent over landssnittet.

Kjærestepar mest fornøyd

54 prosent av de som svarte i undersøkelsen hos Match var fornøyd med sexlivet sitt. Likevel svarer 55 prosent at de ønsker seg mer sex i 2018.

- Særlig er det gutta, som med 65 prosent, sier «ja, takk» til mer sex i 2018. I motsetning svarer 33 prosent av kvinnene at de faktisk ikke har noen ønsker om mer action under dyna i det nye året, sier Linnéa.

Videre forteller datingtjenesten at 70 prosent av de i et forhold var mest fornøyde med sexlivet i året som gikk, men det gjelder ikke de som er gift eller har samboer. Men dette er også den gruppen hvor 64 prosent håper på enda mer sengekos i det nye året.

Minst fornøyd med sexlivet sitt

Sammenlignet med hele landet er faktisk folk i Midt-Norge minst fornøyd med sexlivet i 2017.

- 41 prosent svarer nei på spørsmålet om de har hatt et godt sexliv i 2017 og 16 prosent er usikre. Over halvparten svarer imidlertid at de håper på et mer aktivt sexliv i året som kommer, avslutter Linnéa fra Match.

Sjekkeeksperten Furberg mener vi må legge bort uskrevne sosiale normer for mer romantikk og sex i året som kommer.

- Følger vi disse normene blir vi begrenset. Vi har alle forskjellige kvaliteter å by på, og det trenger ikke kun være på fest at du viser deg selv. Tørr å ta kontakt med folk på dagtid, gå litt ut av komfortsonen din og utfordre deg selv på en annen måte enn du gjorde i 2017.

