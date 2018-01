Jazz har brukt over én million på Star Wars-effekter

– Folk spør «hva er du?», og jeg jobber jo som lærer og skjønner at det er det de er ute etter, men jeg er jo ikke lærer. Det er bare noe jeg gjør for å livnære meg selv, sier 39-åringen.

Star Wars-entusiasten fra Storhaug i Stavanger setter av mye tid og penger til livet som Jedi-master, og forteller at han alt i alt har brukt over én million kroner på Star Wars-effekter i alle former og varianter.

Men hvordan endte Jazz Rathore opp som en av Norges største Star Wars-fans?

– Da jeg var fem år tok mamma meg med på kino for å se «Return of the Jedi», og da jeg så den så var det sånn «Oh my god!».

Femåringen fikk ikke med seg så mye av handlingen, men han forsto at det var skurker og snille som slåss mot hverandre, og det var grønne grisemenn og romskip og lasere - det fascinerte den lille gutten.

Han begynte å leke med leker fra filmene og gjorde dette fram til tolvårsalderen, der det ble et opphold på et par år.

Men da Star Wars-bøkene kom for salg igjen, noe som gjorde at han kunne leve seg inn i verdenen nok en gang, fortsatte entusiasmen som ennå er like sterk.

Linjer til virkeligheten

Rathore synes ikke at det er rart at mennesker lar seg fascinere av Star Wars, da det stammer fra mytologi og legender.

Han nevner Joseph Campbell, en av Star Wars’ inspirasjonskilder, sin bok «The Hero with a Thousand Faces».

– Han sier at i vår verden har vi mange kulturer som har skrevet samme historie om og om igjen. Det er akkurat samme mytologi som går om igjen, bare med ulike ansikter, forklarer Rathore.

Grunnprinsippene i disse mytologiene og i verdens religioner ser vi også i Star Wars, og ifølge Rathore er dette det som gjør at mange blir svært interessert i universet.

365 t-skjorter

Det er tydelig at det fenger, for når vi møter han hjemme i stuen er vi omringet av store og små Star Wars-effekter: i form av alt fra møbler, puter og klær, til små og store, livaktige figurer.

– Her har jeg alt fra ting som er brukt i filmene til figurer som er basert på filmene, sier Rathore og viser fram stuebordet som er av glass med en avstøpning av Han Solo i karbonitt under.

Men dette er langt fra alt, for i klesskapet skjuler det seg en enorm mengde Star Wars t-skjorter; i alle fall mer enn 365 stykk.

For i fjor hadde Rathore et årelangt prosjekt som gikk ut på å bruke en ny Star Wars t-skjorte hver eneste dag i 2017. Dette klarte han med glans, og videoen som viser alle t-skjortene kan du se her:

– Det kom til et punkt i slutten av 2015 der jeg innså at jeg hadde utrolig mange t-skjorter, og det var noen jeg dessverre aldri gikk med. Det var noen jeg hadde kjøpt og aldri gått med som hadde prislapper hengende på. Så for å få brukt alle klesplaggene, skulle jeg gå med en ny t-skjorte hver dag i ett år, sier Rathore, som selvsagt er iført Star Wars t-skjorte også denne torsdagen. Rathore hadde allerede mer enn 365 t-skjorter og måtte ikke ut for å kjøpe nye. Det var til og med noen han ikke fikk brukt.

Han har blant annet en venninne som før prosjektet startet ga han en pakkekalender med 24 t-skjorter i.

Klubber og conventions

Han har møtt flere av sine beste venner i miljøet, som han har truffet på reisene han gjør i forbindelse med Star Wars-conventions.

Reising blir det mye av når disse bor i land som USA, Frankrike og Australia. Men her hjemme er han også med i mange forskjellige klubber. Den viktigste er 501st/Rebel Legion.

– Vi driver med kostymering og dukker opp på premierer, conventions og når butikker lanserer ting. Vi tar imot penger, men det går til veldedighet. 90 prosent går til veldedighet og 10 prosent går til videreutvikling av klubben. Bygging av kostymer betales av egen lomme, forklarer Rathore.

39-åringen forteller at han sannsynligvis kommer til å drive med dette livet ut. Det er også noe han håper på, siden han har flere Star Wars-tatoveringer på armene.

En ny retning etter Lucas

Nå som Disney har tatt over produksjonen av filmene, er det flere som tenker at Star Wars blir tatt i en ny og annerledes retning - sammenlignet med da George Lucas styrte skuta.

Ifølge Rathore har det vært skepsis i miljøet, men også en optimisme og forhåpninger. Han virker ikke særlig bekymret, og mener at vi ikke kan sammenlikne filmopplevelsen nå med de eldre filmene vi så da vi var mye yngre.

– Jeg har på en måte separert de tre nye filmene fra de gamle. Jeg opplever de som veldig spennende og veldig optimistiske filmer, sier han.

