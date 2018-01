Fem gode unnskyldninger for å droppe en date nå når det er kaldt

Julen er over, og nyttårskysset som kom - eller ikke kom, er forbi. Det er koslig å ha noen å varme seg på de neste månedene, og det kan for mange bety at man beveger seg ut på dating-arenaen. Men hva om du ombestemmer deg og heller vil holde deg hjemme, alene, under et teppe, med Netflix og et glass vin eller to?

LES OGSÅ: - Januar er den beste måneden for nettdating

Nettstedet Elite Daily har listet opp 15 ulike unnskyldninger du kan bruke om du egentlig skal på date, men rett og slett ikke makter å bevege deg ut i kulda. Her er fem av dem.

1. «Bilen min er snødd inne»

Om det nylig har kommet mye snø, og om du fortrinnsvis har bil og lappen, bør denne fungere.

2. «Rørene mine fryste mens jeg var borte, så jeg må ringe rørleggeren»

Du har kommet tilbake fra juleferie, og vannet i rørene har fryst. Absolutt god nok unnskyldning.

3. «Varmtvannet fungerer ikke og jeg har ikke fått dusjet»

Hygiene er viktig på date! Spesielt om man møtes for første gang.

LES OGSÅ: Fem sjekketabber du må unngå

4. «Et tre veltet under en snøstorm og blokkerer avkjørselen»

Trær velter når det er storm. Det skjer.

5. «Jeg begynte å drikke for å holde meg varm, og nå er jeg for full til å dra ut»

Dette er høyst forebyggende. Du vil ikke dumme deg ut for tidlig.

Er det noe som engasjerer deg ekstra mye? Skriv til oss! Send debattinnlegg til trd.by@adresseavisen.no