Disse appene hjelper deg med nyttårsforsettene

Mange av oss har akkurat satt ett eller flere nyttårsforsett, og lover oss selv at vi vil holde dem. Men det er ikke alltid like enkelt!

Enten det er snakk om å bli mer organisert og få ting gjort, trene mer, slutte å snuse eller spare mer, kan det greit å ha noen verktøy som hjelper oss med å faktisk gjennomføre forsettene.

Her er sju forslag til apper som kan hjelpe deg på veien!

Få ting gjort med Wunderlist

Er du en smule uorganisert og har en tendens til å glemme avtaler og gjøremål? Da kan Wunderlist være noe for deg. Appen laster du ned gratis til både Iphone og Android-telefoner, men du har også mulighet til å kjøpe den utvidede versjonen.

Wunderlist lar deg lage all slags lister, og du kan både dele handlelister med andre, holde oversikt over prosjekter du jobber med eller for eksempel planlegge ferier. Appen gjør det enklt å lage, dele og fullføre lister og oppgaver. I tillegg synkroniseres Wunderlist med både datamaskin, smartklokke og nettbrett, slik at du kan nå listene dine overalt.

Håndter økonomien bedre med You Need A Budget

Denne appen er tilgjengelig både for Android og Iphone, og lar deg sette opp ditt eget personlige budsjett. Appen hjelper deg å planlegge kostnader, nedbetale gjeld og spare mer penger.

Her kan du koble til bankkontoene dine og kan til enhver tid nå opplysningene for å sjekke hvordan du ligger an. Appen gjør det også enkelt å ha delt økonomi med for eksempel samboeren din. Du får også varsel dersom du bruker mer enn du har budsjettert for i de ulike kategoriene du lager, du kan lage ulike mål, og appen tar utgangspunkt i at du aldri bruker penger som er mindre enn en måned gamle. Kanskje dette kan bety slutten på å leve fra lønning til lønning?

Løp mer med Runkeeper

Appen er helt gratis, men du kan også kjøpe et abonnement for å få tilgang til alle mulige funksjoner. Runkeeper finnes både for Android og Iphone. Appen lar deg logge treningsøktene dine, enten du løper eller sykler.

Du kan også få detaljert statistikk for hver enkelt treningsform. Appen bruker GPS slik at du kan se løypa du har tatt, og du kan sette mål som du ønsker å nå.

Stump røyken eller dropp snusen med Slutta

Kanskje 2018 er året for å droppe røyk eller snus? Denne appen er en god motivator og personlig hjelper for deg som ønsker å slutte. Det er Helsedirektoratet som har utviklet og er ansvarlig for appen, og er gratis å laste ned. Du får den både til Iphone og Android.

Slutta gir deg daglige motivasjonsmeldinger, råd og tips, statistikk over hvor lenge du har vært tobakksfri, og hvilke helsegevinster du får ved å slutte. Og den største motivatoren for mange er kanskje at du får vite hvor mye du har spart i perioden du har sluttet?

Stress mindre med Zen: Coloring for adults

Tro det eller ei - det å fargelegge digitalt kan ha en beroligende effekt. Som annet håndarbeid kan fargelegging også hjelpe deg med å stresse ned i hverdagen. Denne appen er tilgjengelig både for Iphone og Android, og er gratis å laste ned og bruke. Du kan også betale en liten sum for å få tilgang til hele appens innhold.

Tren bedre med Gym Buddy

Denne treningsappen er gratis, og kan brukes både av iphone og Android-telefoner. Denne appen fungerer som din egen digitale treningsdagbok, der du kan loggføre øktene dine.

Her kan du registrere hvor mange sett og repetisjoner du tar, samt hvor tunge vekter du løfter. Gym Buddy viser resultater fra tidligerre økter, og helper deg med å sette mål for fremtidig trening. Fin app om du liker å holde oversikt over treningen din!

Gå ned i vekt med MyFitnessPal

Mange har som nyttårsforsett å gå ned noen kilo, men det er ikke alltid like enkelt. MyFitnessPal er gratis å bruke, men du kan også kjøpe en utvidet versjon av appen. Du kan bruke den både på Iphone og Android-telefoner.

Enten du ønsker å gå ned et par kilo, bli sunnere eller endre vanene dine, kan dette være en kjekk app. Her kan du loggføre hvilken mat du spiser og aktiviteten din. Jo mer du registrerer, desto mer vil du lære om vanene dine og hvordan du kan ta sunnere valg.

