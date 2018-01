Den amerikanske nettsiden Elite Daily skriver at januar er den beste måneden for nettdating, og gir sine tips for hvordan du kan øke sjansene dine.

Sjekkeekspert: Fem sjekketabber du må unngå

Nettstedet viser til at Match.com sier at dagene fra 26. desember til 14. februar er de travleste på sjekke-nettsidene.

50 millioner meldinger

Sjekke-nettsiden kan melde om at det sendes 50 millioner meldinger, og at hele en million single drar på date etter å ha møttes på nett i denne perioden.

De har også peilet ut hvilken dag som skal være best. Nemlig 7. januar.

- Match tror at det blir en økning på 42 prosent på akkurat denne dagen, skrives det på nettstedet og kaller det dermed den mest populære dagen for nettdating.

Sjekkeekspert: Slik får du draget

Tips til profil-endringer:

Elite Daily velger derfor å gi noen tips til hvordan datingprofilen kan forbedres.

1. Hold profilen oppdatert.

Gamle bilder og gammel info er ikke bra nok, mener de.

- For det første vil du jo at bildene skal se ut som du gjør nå, og ikke for seks måneder siden. Selv om du tror at du ikke har forandret deg, så kan det svekke troverdigheten din.

LES OGSÅ: Dette bør du ikke snakke om på date

For det andre mener de at å endre profilbildet faktisk kan gi flere treff, fordi forskjellige bilder tiltrekker seg forskjellige folk. Det er ifølge nettstedet derfor Tinder benytter seg av algoritmer som viser det beste bildet av deg først.

- Smarte sitater eller gode spørsmål kan også få folk til å sveipe mot høyre.

Tror du på stjernetegn? Dette stjernetegnet får flest «likes» på nettdating

2. Ikke vær redd for å sende den første meldinga

På Bumble er det bare jentene som kan sende den første meldinga, men det er ikke tilfelle på alle sjekkesidene. Elite Daily mener at hvis du konstant venter på at andre skal sende den første meldinga, så går du glipp av flere samtaler.

- Gjør det til en vane å sende den første meldinga, skriver de og tror at mottageren vil bli imponert over åpenheten din og at det viser at du er i stand til å ha en interessant samtale.

Bekymret for å bli dumpet? Da kan sjansen være større for at det faktisk skjer

3. Ikke sveip til høyre bare basert på utseendet

De sparer det beste tipset til sist, og forklarer det med at det ligger mer til en person enn det profilbildet viser.

- I stedet for å svipe deg lynraskt vekk, ta deg tid til å lese informasjonen og kikke på alle bildene.

På ferie? Her flørter turistene mest i Europa