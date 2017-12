Slik kan du bli en rutinert globetrotter uten å tømme lommeboka

- Jeg reiser så billig som mulig ved å ikke velge dyre overnattingsteder, har triks for å finne billige flybilletter, og legger opp turene og opplegget selv. Jeg har lært meg å reise veldig økonomisk, og reiser for eksempel alltid med kun håndbagasje.

Tor Anders har besøkt nesten 80 land, og har som mål om å reise til hele verden.

Vil du vite hva favorittreisemålene til Tor Anders er? Det kan du lese om her.

Slik finner du rimelige flybilletter

Flybilletter utgjør ofte den største utgiften ved å reise, men her er noen tips fra Tor Anders for å spare penger slik at man kan reise oftere:

En flypris vil endre seg etter å ha søkt noen ganger i nettleseren din. Basert på informasjonskapslene i nettleseren din, øker flyprisene når en bestemt rute gjentas, fordi nettstedet vil skremme deg til å bestille flyet raskt før prisene blir enda høyere. Søk alltid etter flyreiser i inkognito eller privat surfing for å se de laveste prisene.

Enten du vet nøyaktig hvor du skal, eller du bare vil finne det billigste landet å fly til er Kiwi.com det beste verktøyet å bruke for å spare store penger. Gå inn på deres nettsted og skriv inn avreisebyen din, og velg deretter en datoperiode for å fly. Omtrentlige kostnader vises da for hundrevis av land over hele verden fra avreisepunktet, mens listen over destinasjoner er sortert etter pris, slik at du kan se det mest kostnadseffektive stedet du kan fly. Det fine er også at de blander og matcher ulike flyselskaper inkludert også lavprisflyselskaper for å finne den aller billigste ruten til deg.



Mange tror at man skal unngå helger og at å reise på tirsdager eller onsdager er billigst men det er ikke alltid tilfelle. Bruk månedskalenderen eller lavpriskalenderen hos søkemotorene eller direkte på flyselskapenes side for å få en oversikt over priser de ulike dagene. Unngå å reise i høysesongen hvis det er mulig. Det er også ofte billigere å reise tidlig på morgenen.



Abonner på nyhetsbrev fra reiseselskapene. Da blir du den første som får vite om tilbudspriser og kampanjer. Det kan spare deg for hundrevis av kroner. Lave priser varer sjelden. Tør å være impulsiv, og bestill raskt!



Dobbelsjekk alltid prisene på flyselskapets egne nettsider og ofte er det billigst å bestille direkte hos dem enn via søkemotorene.



Tør å teste ut nye reisemål enn de folk flest vanligvis drar til. Når det er mange turister som reiser til et sted, presses prisene opp både på fly og overnatting.

Vær fornuftig med bagasjen

Reis kun med håndbagasje.Dette er både et kostnadsbesparende og tidsbesparende supertips. Spesielt hos lavprisselskaper som Ryanair og Wizzair er det mye å spare på å reise med bare håndbagasje, da de tar ekstra betalt for innsjekket bagasje.I tillegg sparer man mye tid på flyplassene!



Pakk klær i vakuumposer så er det utrolig hva man får plass til. Klærne blir ikke krøllete hvis man bruker vakuumposene riktig, men hvis de likevel blir det finnes strykejern på de aller fleste overnattingssteder.



Pakk klær for maks fem dager og vask underveis, så trenger man ikke ha med seg så mye..

Finn den rimeligste transporten

Unngå vanlige taxier. Spesielt fra flyplassene er det viktig å unngå disse da sjåførene som oftest lurer uvitende turister på pris.



Det finnes tre mye billigere alternativer:



1. Bruk Uber. (I de fleste land er Uber veldig utbredt. Spesielt i Sør-Amerika)



2. Sjekk hvordan de lokale kommer seg fra flyplassen. Det går som regel busser eller tog.



3. Sjekk om overnattingsstedet du skal til tilbyr henting på flyplassen. Noen ganger er dette inkludert i prisen.

Slik bor og spiser du billig

Det er mye å spare på å bruke alternativ til hotell som Airbnb, coachsurfing og boligbytte. Reiser man solo er hosteller både sosialt og mye billigere.



Også her bør du alltid søke etter overnatting i inkognito eller privat surfing. Nettsteder kan skru opp prisen basert på geografisk plassering, handlemønster eller sporet adferd på nettet.

