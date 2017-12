Undersøkelse: - Vinglass har blitt sju ganger så store

Størrelsen på vinglass. Har det noe å si for alkoholforbruket?

Forskning.no har skrevet en artikkel om en britisk studie som har tatt for seg nettopp denne problemstillingen.

LES OGSÅ: Ny app sikrer «lykkerus»

- Tidligere undersøkelser har jo pekt mot at størrelsen på tallerkenen påvirker hvor mye vi spiser. Og tall fra de britiske myndighetene viser at ganske mye av økningen i øyfolkets alkoholkonsum, ble hentet i vinhylla, skriver nettstedet om bakgrunnen for denne undersøkelsen.

Forskeren bak prosjektet, Zorana Zupan og hennes kolleger fra University of Cambridge har sammenlignet glass fra 1700-tallet og fram til i dag for å følge utviklingen.

Om fyllekjøring:- Hadde det ikke vært for strømstolpen kunne vi ha mistet livet

Sju ganger så store

De fant ut at dagens vinglass i gjennomsnitt er sju ganger så store som de typiske glassene fra 1700-tallet. Moderne glass har plass til nesten 4,5 desiliter, mens på 1700-tallet måtte de nøye seg med 0,66 desiliter.

Økningen i glass-størrelsen eskalerte veldig fra 1980-tallet, og ble deretter doblet bare på noen tiår. Fra 1700-tallet var økningen jevn, men ikke like voldsom ifølge forskning.no.

LES OGSÅ:Derfor blir du fyllesyk

Har det noe å si?

- Hva dette har å si for drikkinga, er derimot en annen sak, spør nettstedet.

Forskerne i undersøkelsen har nemlig ikke funnet noen beviser for at større glass fører til mer drikking, eller hvorvidt mindre glass fører til mindre alkoholbruk.

I Norge har vi faktisk hatt en nedgang i alkoholomsetningen de første månedene i 2017, ifølge tall fra Statistisk Sentralbyrå. Endringen er på -1,6 prosent sammenlignet med tall fra samme periode i fjor.

Tallene gjelder alkoholomsetning per innbygger, foruten tallene fra taxfree-handel og alkohol som kjøpes i utlandet.

LES OGSÅ:Randi (20) har kun smakt alkohol én gang: - Jeg ser ikke noe stort poeng i å drikke

Ned det siste tiåret

De siste ti årene, fra 2006 til 2016, har alkoholomsetningen per innbygger gått ned med nesten en halvliter. Fra 6,46 liter til 6,03 liter per person over 15 år. Disse tallene gjelder alle typer alkohol.

Når det gjelder tallene for vin i samme periode har vi gått opp fra 2,05 til 2, 21 liter vin i året.

HAR DU EN MENING?: Trd.by søker unge, engasjerte stemmer!

Hold deg oppdatert! Følg trd.by på Facebook