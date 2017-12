Kristine (23): - Jobben jeg har i dag har jeg fått gjennom hardt arbeid

Trd.by fikk tips om Kristine Berg Solli, som i en alder av 23 år er kjøpmann på Narvesen på Nardosenteret. Det vil si at hun driver butikken, og at hun er franchisetaker og får resultatet etter hvor bra butikken går.

Hun blir beskrevet som en god selger, og jobben har hun fått etter årevis med hardt arbeid.

Hvilken utdanning har du?

- Talentprogrammet til Reitan convenience.

Hvordan fikk du jobben du har i dag?

- Jeg startet som deltidsansatt for seks år siden på den kiosken jeg driver i dag. Deretter har jeg jobbet meg oppover. Jeg var nestkommanderende på Narvesen St. Olav i noen år før jeg startet på talentprogrammet til Reitan. Deretter dro jeg til Hitra og drev en butikk i tre måneder for Reitan, og så til Alta hvor jeg drev en butikk i to måneder. Så jobben jeg har i dag har jeg fått gjennom hardt arbeid.

Hva var din aller første jobb, og hvor gammel var du da du fikk den?

- Min aller første ordentlige jobb var barnepasser på 3t Pirbadet. Den jobben fikk jeg når jeg var 16 år.

Hva er den største tabben du har gjort på jobb?

- Det var ikke noe spesielt artig å velte en palle med julebrus.

Hva er det som motiverer deg i arbeidshverdagen din?

- Det at jeg kan skape en arbeidsplass og gi god kundeservice til alle de faste og nye kundene mine. Og at vi ser resultater av jobben vi gjør.

Hva er den største utfordringen med å være ung i arbeidslivet – og hva er fordelene?

- Fordelene er at jeg ikke har etablert meg slik at jeg kan styre tiden slik det passer, og at jeg har masse engeri og overskudd. I og med at jeg er ganske ung og jente så føler jeg at jeg må være ekstra flink for å bli tatt på alvor.

Hvordan vil medarbeiderne dine beskrive deg – og skiller det seg fra dine venners beskrivelse av deg? I så fall, på hvilken måte?

- Tror medarbeiderne mine vil beskrive meg energisk og blid, men bestemt. Tror jeg opptrer ganske likt om jeg er på jobb eller i vennegjengen.

Hva er dine beste tips for lykkes i arbeidslivet?

- Finn en jobb som gir deg noe tilbake utover det å få lønn hver måned. En jobb du brenner for, der du føler du lærer nye ting hver dag.

Hvor ser du deg selv om ti år?

- Distriktssjef for Narvesen.

