Tor Anders fra Trondheim har besøkt nesten 80 land - dette er hans tre favorittreisemål

- Jeg og kjæresten Klaudia har reist mye sammen, og vi har vært i mange land de siste åra. For å nevne noen har vi blant annet vært i India, Georgia, Armenia, Azerbajan, Israel, Brasil, Argentina, Uruguay og Hviterussland, forteller Tor Anders Birkenes.

Tor Anders bor i Trondheim, men har besøkt nesten 80 land. Han er medlem av noe som heter Nomad Mania, et multikulturelt fellesskap av globetrottere som har en lidenskap for å reise. På profilen sin på nettstedet skriver han at målet med reisene ikke er å konkurrere med andre og å krysse av flest mulig steder på lista, men å oppleve det hvert land har å by på av severdigheter,kultur, historie og geografi.

- Målet er å reise til hele verden. Jeg vil se og oppleve så mye som mulig, sier han.

LES OGSÅ: Børge (28) har tilbrakt 100 netter ute

- Hvordan får du råd til å reise så mye?

- Jeg reiser så billig som mulig ved å ikke velge dyre overnattingsteder, har triks for å finne billige flybilletter, og legger opp turene og opplegget selv. Jeg har lært meg å reise veldig økonomisk, og reiser for eksempel alltid med kun håndbagasje.

Les hvilke steder Tor Anders rangerer på topp tre over reisemål han har besøkt lengre ned i artikkelen!

LES OGSÅ: Norske familier tjente over en halv milliard på å leie ut gjennom Airbnb

Superglobetrotter på besøk i Trondheim

Nomad Mania har over 15 000 registrerte medlemmer fra hele verden, og deler verden inn i 1281 områder. Spanjolen Jorge Sanchez er rangert som nettstedets mest bereiste, og har vært i 1145 av områdene. Han deltok nylig i Dubai Travelers Festival som «Most Traveled Person on the Planet». Tor Anders ble kjent med Sanchez for tre år siden, de har holdt kontakten og Tor Anders har selv fått mange reisetips fra spanjolen.

- Jeg merket meg at han hadde reist over hele verden, men aldri vært i Trøndelag. Så jeg bestemte meg for å invitere ham hit. Han besøkte meg i Trondheim i slutten av juni i år. Jeg tok han med på sightseeing i Trondheim og viste han det beste fra byen og områdene rundt.

LES OGSÅ: Cruisekonge eller strandløve? Hvilken ferietype er du?

Tor Anders forteller at den bereiste spanske 63-åringen var imponert over det han så.

- Spesielt likte han Pilgrimsleden som han planlegger å gå til våren. Han var også veldig begeistret over Nidarosdomen og Borggården og mente dette burde være med på Unescos verdensarvliste.

Fadderbarn i Peru

Tor Anders er Planfadder for flere barn, og har hatt fadderbarn i Peru i 15 år. På sin siste langtur i november reiste han og kjæresten Klaudia for å besøke elleve år gamle Jouse, det andre fadderbarnet til Tor Anders i landet.

- Jeg mente det var på høy tid å dra og besøke fadderbarnet mitt, dette har vært en drøm lenge. Det er mange som er faddere, men det er ytterst få som besøker fadderbarnet sitt.

LES OGSÅ: Tore Allan (32) kjører rundt med alle eiendelene sine i en bobil

Han forteller at de var de første fadderne som noen gang hadde besøkt lokalsamfunnet til Jouse, selv om det var veldig mange barn som hadde faddere der. Tor Anders og Klaudia fikk besøke både skolen og hjemmet til Jouse, som han deler med mor, far og to eldre søstre.

- Jeg oppfordrer alle faddere til å besøke fadderbarnet sitt. Det er til kjempestor glede for både fadderbarn, familie og lokalsamfunnet. Et besøk fører til at man får en mye tettere og bedre relasjon sammen. Det var også veldig givende å se at den hjelpen vi gir virkelig monner så mye og skaper så stor glede hos dem!

Tor Anders sine tre på topp

- Når noen spør om hvilket reisemål og land som er det beste og som anbefales mest, er dette veldig vanskelig å svare på. Hvert eneste land er i utgangspunktet interessant og alle har noe unikt ved seg. Det er også avhengig av personlige interesser, forklarer Tor Anders.

Men hvis han må velge tre desinasjoner han har reist til, velger han disse:

1. Georgia. Et fantastisk land i Kaukasus der det er mye spennende å oppleve og en utrolig spektakulær natur. Den lokale maten er i særklasse, og menneskene er de vennligste og mest hjelpsomme man kan møte. Georgia har alt fra storslåtte fjellområder og fine strender ved Batumi.

2. Makedonia. En «bortgjemt» perle av et land i Europa. Er også på lista for sine usedvanlig gjestfrie mennesker og sin natur. Makedonia er et fjelland, men her finner man også Ohridsjøen som er regnet for å være Europas fineste.

3. Uruguay. En «bortglemt» perle av et land i Sør-Amerika. Spennende, fine strender, urørt og ikke på langt nær så mye turisme som nabolandene sine. De er så glade for å få besøk av utlendinger der at de gir tilbake 10 prosent av regninga på restaurantene. Må være eneste land i verden der turister faktisk betaler mindre enn lokalbefolkninga.

LES OGSÅ: Seks reisekontoer du bør følge på Instagram