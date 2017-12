Studenter fikk være med i forskning-seilas: - Det var plast overalt!

- Hvis du ikke ser det, så vet man det ikke, sier Maria Villegas (28). Sammen med studievenninnene Helene Velle Mayer (22) og Dunia Rios (25) har de ikke bare hatt en nydelig tur, men de sitter også igjen med inntrykk som gjør det ekstra motiverende å fortsette forskningen.

Seilaset de har deltatt på heter Sailing for Science, og innebar flere oppgaver. Blant annet skulle de måle nivået av mikroplast, jern og forske på effekten solkrembruk har på havet.

Fikk øye på feil type «crocs»

Ekspedisjonen startet fra Bodrum i Tyrkia. I løpet av ti dager i Middelhavet, var de innom blant annet øyene Kos, Kalimnos, Tilos, Knidos og Simi. I utgangspunktet var det to båter som deltok i forskningen. Den ene hadde fokus på mikroplast, og den andre på jern og solkrem.

- Vi samlet prøver fra områder med mye mennesker, men også fra områder langt vekk fra menneskelivet. Det var plast i alle prøvene, forklarer jentene.

Prøvene ble hentet i havoverflaten, ved bruk av et manta-net som ble tauet langs båten.

- Vi skulle jo egentlig måle forekomsten av mikroplast, men vi kunne også se store biter av plast i prøvene vi tok. Jeg husker også at det fløt en «crocs» fordi nettet, en av de plastskoene, mens vi jobbet, forklarer Helene som for det meste var ombord i plast-båten.

Hun legger til at de også fikk øye på mye plast mens de snorklet. Det som kanskje forundrert studentene mest var at det også var like mye plast i områdene der menneskene stort sett ikke ferdes.

- Det forteller noe om utbredelsen. Du ville ikke forvente at man skulle finne plast overalt, og det er noe helt annet å se dette med egne øyne. Det er da man innser hvor stort problemet er.

Testet effekten av solkrem

De unge forskerne fikk også være med på en forprøve på konsekvensene av bruk av vannfast solkrem.

- Flere typer vannfast solkrem har titandioksid. Når dette stoffet kommer i kontakt med vannet dannes det hydrogenperoksid.

Jobben innebar blant annet å sjekke hvor mye som ble igjen i havet etter bruk, og å sammenligne solfaktor-typer mot hverandre. Selve testen var veldig enkel. Først badet de uten solkrem, og deretter smurte seg inn og hoppet ut i samme vannområde.

- Det var en artig og interessant måte å forske på. Og det er jo ikke en vitenskapelig test, men en veldig bra måte for oss å lære hvordan man bygger opp et forskningsarbeid.

Forprosjektet deres viste en signifikant endring. Det siste forsøket ble gjort for å måle jerninnholdet i havet.

- Lave jerninnhold ses i sammenheng med lave verdier av alger, som igjen er en viktig del av næringskjeden i havet.

Fra hele verden

Totalt deltok 14 forskere på Sailing for science, som arrangeres av NTNU, Forskningsrådet, Sailing for science og Ocean Certain. Kontaktpersonen for arrangementet er Murat Ardelan, som også er professor på NTNU i Trondheim. Det er første gangen studenter har fått være med på seillaset.

Jentene forteller at ombord båtene var det forskere fra blant annet Tyrkia, Norge, USA, Polen, Østerrike, Mexico, Hellas og Columbia.

- Ardelan ville at studenter skulle få oppleve hvordan et forskerliv egentlig er. Men det langsiktige målet med selve Sailing for science er blant annet å utvikle en database og å utvikle et samarbeid med blant annet båtene slik at det også blir mulig å forske i U-land. For eksempel vet man lite om Afrikas kystlinje, fordi de ikke har midler til å drive utstrakt forskning.

Prosjektet skaper også en plattform for studenter og unge forskere, og gir dem verdifull erfaring.

- Samtidig som at det motiverer veldig. I fremtiden er det er planer om nye seilas andre steder i verden, og at prosjektet skal vokse seg større, sier Helene om prosjektet hun har deltatt på.

Gode minner

Men det er ikke bare miljøkonsekvensene studentene fra NTNU sitter igjen med, de har også mange gode minner fra turen.

- Det har vært en nydelig tur. Vi har i løpet av disse ti dagene lært om forskning, historien, politikk og vitenskap.

De setter også pris på mangfoldet, både geografisk og kjønnsmessig. Og ikke minst det å være låst på havet med erfarne forskere.

- Jeg benyttet sjansen og spurte så mange spørsmål som jeg kunne, sier Maria.

