Fargerike sokker sier noe om din suksess

Uansett om sokkene dine har mønstre med polkaprikker, hummere, flagg, superhelter, bulldog, seilbåter eller roboter har sprø sokker flere skjulte fordeler. Det skriver den amerikanske nettavisen Elite Daily.

- De som bruker sprø sokker er mer rebelsk og flinkere til å uttrykke seg. De leder en diskret revolusjon mot konformitet og anstendighet, skriver de i saken.

Viser lekenhet og bryter is

Videre skriver de at de med fargerike sokker nekter å la sosiale standarder diktere hva som skal pryde føttene.

- Fargerike eller figursokker viser lekenhet og er en flott måte å bryte isen på i sosiale settinger eller på jobb. En annen fordel er at man gir et inntrykk av å være «gutzy» eller en kreativ type. Over tid vil det kanskje gi deg mer rom for å tøye eller bryte regler, skriver de.

De lener seg videre på forskning som viser at klær ofte har noe å si for hvordan andre ser deg og behandler deg.

- Selv om det hadde vært kjekt å leve i en verden der folk ikke innstinktivt vurderer andre etter utseendet, er ikke det tilfelle.

Men klærne vi bruker har også noe å si for hvordan vi tenker om oss selv. De viser til en studie i Northwestern University som ble nevnt i New York Times, som sier at klesvalg har en effekt på våre kognitive prosesser.

Leder til suksess

- Med andre ord kan klærne gi oss selvtillitt til å ta på oss enkelte oppgaver og forandre måten vi tenker og handler på. Sprø sokker kan få oss til å føle oss tøffere og mer uforutsigbar som deretter leder oss i ukartlagt hav og derfor også til større suksess i livet.

Avisa begrunner dette med at suksess ofte oppnås ved å hoppe inn i det ukjente og ved å ta en risiko.

- Hvis du akkurat nå bruker flamboyante sokker, kudos til deg din lille rebel, avslutter de med.

