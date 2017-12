Bekymret for å bli dumpet? Da kan sjansen være større for at det faktisk skjer

En ny studie kan indikere at det å bekymre seg for at et forhold skal ta slutt, faktisk kan føre til at det nettopp vil gjøre det - i enkelte tilfeller. Det skriver nettstedet Elite Daily.

I studien presenterte forskerne forskjellig statistikk om brudd i forhold, eller rett og slett løy om sannsynligheten for at deltakernes romantiske forhold ville ta slutt.

Spørsmålet var; ville spiren av tvil hos deltakerne i studien faktisk endre skjebnen til forholdene deres?

Tvilen festet seg

Det viste seg at i det øyeblikket den potensielle tanken om at forholdet kunne feile festet seg hos deltakerne, begynte deres tro på sitt romantiske forhold å vakle. Forskerne fant ut at deltakerne ble mindre forpliktet i sine forhold etter at tanken om et brudd ble introdusert.

Til samme tid var de romantiske følelsene sterkere når forskerne kun presenterte en moderat risiko for at deltakernes forhold ville ta slutt, og forpliktelsen var høyest blant deltakerne som ikke ble fortalt noen ting om potensielle brudd, skriver Elite Daily.

Kan lede til et faktisk brudd

- Dette viser at når de blir presentert med en «for stor» risiko for at forholdet vil ta slutt, reduserer deltakerne tydelig intensiteten av deres positive følelser for den romatiske partneren, ifølge Simona Sciara, en av forfatterne bak studien.

- Redusert forpliktelse i et forhold kan for eksempel lede til tanker om oppløsning, og med det, til et faktisk brudd.

Med andre ord kan tanken på et potensielt brudd føre til at du kanskje mister troen på forholdet du er i, og at du kanskje ikke føler like sterkt for å sørge for at det fortsetter, skriver Elite Daily.

