– Bryr meg ikke om jeg våkner opp med 500 følgere i morgen

Emilie Frøyland (24) står bak Instagram-kontoen fashion.conspiracy og har i skrivende stund 48 400 følgere.

Følgerne har kommet av seg selv, og 24-åringen har gjort lite for å jobbe seg opp en følgerskare.

– Jeg er ikke opptatt av at jeg har så mange følgere. For meg er det viktigere at folk blir inspirert, sier hun.

Wear something casual. Me: say no more ✌ Et innlegg delt av Emilie • Fashion Conspiracy (@fashion.conspiracy) tirsdag 18. Juli. 2017 PDT

Vant kåring i Vanity Fair

I mars 2014 gikk hun til topps i amerikanske Vanity Fairs best kledde-kåring den måneden.

Etter det ble det mange følgere på Hundvågjenta, som gikk fra 10 000 til 40 000 følgere på kort tid.

Hun tror at grunnen til at hun har fått så mange følgere er nettopp at hun er en «helt vanlig» jente.

– Jeg går aldri med klær på Instagram som jeg ikke bruker i hverdagen, og jeg tror at folk ser at jeg er genuin, forteller hun.

Endrer ikke hvordan hun ser ut

Flere bloggere har fått kritikk for at de retusjerer bildene sine.

I 2015 unnskyldte toppblogger Caroline Berg Eriksen for at hun hadde redigert seg tynnere.

– Jeg har egentlig aldri målt meg opp etter andre, og kjenner ikke så veldig på kroppspresset. Jeg kan godt redigere for at selve bildet skal se bedre ut, men jeg endrer aldri på hvordan jeg ser ut. Ser jeg ikke ut som jeg vil, så får det bare være.

I blogg-Norge har det blitt populært med diverse inngrep, og Randaberg-bloggeren Isabel Raad har vært åpen med at hun har operert flere kroppsdeler.

– Folk må få lov til å gjøre det de ønsker, men plastiske operasjoner og inngrep er nok ikke noe for meg, sier Frøyland.

Kritisk til samarbeidsavtaler

Motebloggeren er bevisst på hvilke merker hun inngår samarbeid med, og har egne retningslinjer hun følger nøye.

– Jeg inngår aldri samarbeid med merker hvor jeg ikke hadde kjøpt produktene selv. Jeg sier nei til omtrent 90 prosent av tilbudene jeg får, forteller hun.

– Det er viktig å være kritisk. Det gir deg også større troverdighet hos følgerne, legger hun til.

Færre Instagram-innlegg

Mellom 2008 og 2009 startet hun bloggen fashion.conspiracy, som er opphavet til Instagram-kontoen med samme navn.

Men hvor kommer egentlig navnet fra?

– Jeg satt egentlig bare og tenkte på hva bloggen kunne hete, så syntes jeg at fashion.conspiracy klang fint. Jeg har lurt på om jeg skal koble mitt eget navn mer opp mot Instagram, men nå har det bare blitt slik, sier hun.

Nå jobber Frøyland i Danske Bank i Oslo, og har ikke like mye tid til Instagram lenger.

– De siste to årene har jeg vært i full jobb, og det er ekstremt mye arbeid bak innholdet på Instagram-kontoen min, men jeg prøver å poste når jeg har tid, sier hun.

