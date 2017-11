Åtte varme og fine vintersko

Er du også en av dem som synes det er vanskelig å finne fine vintersko? Kan det virkelig være så vanskelig å lage fine, varme sko som ikke ser ut som digre klumper på føttene?

Kong Vinter er på vei, og selv om mange sverger til ankelsokker i bomull og lave tøysko, er det faktisk fryktelig mye bedre å ha noen deilige varme sko når kulda setter inn. Men hva har sesongen å by på?

Vagabond

Skoletter med semsket skinn og varmt fôr, som kommer i flere farger. Fra Vagabond, 1295 kr.

Kastel

Sko i tekstil og microfiber, som gjør dem lette. Har ikke noe ullfôr, men vannresistent membran som holder føttene dine tørre i trondheims-slapsen! Fra Kastel, 1298 kr.

GANT

Brune skinnsko, som også finnes i en rekke andre farger. Skoen har tjukt fôr og en kraftig gummisåle. Fra Gant, 1699 kr.

Linear

En litt rimeligere variant er denne snøreskoen, som til tross for imitert skinn har varm fôring. Du finner dem her for 499 kr.

Sixtyseven

En klassisk skolett med hæl, og fôret med ekte ull for å holde deg varm! Skoene kan du kjøpe her for 1298 kr.

Blackstone

En sko med både snøring og glidelås, i brunt skinn og saueskinnsfôr- og såle. Du finner skoene her til 1899 kr.

Timberland

Hva med klassiske gule Timberlands? De kommer også i flere farger. Skoene finner du her til 1999 kr.

Ugg

Skoen de fleste enten elsker eller hater, men som uten tvil er fryktelig gode når kulda setter inn. Uggs kan du for eksempel få tak i her, til 1999 kr.

Bildene i artikkelen er hentet fra de respektive nettbutikkene vi har lenket til.

