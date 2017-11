Elise og Robert fant det perfekte liv på «dødsøya» i Thailand

– Vi har begge en historie med mange utfordringer og dårlige opplevelser. Vi ønsker å se og oppleve verden, mangfoldet av kulturer og mennesker. Norge er et flott land å bo i, men vi følte at vi manglet noe i livene våre, sier Elise Lund åpenhjertig til KRSby.

I mars solgte kjæresteparet bil, leilighet og verdisaker for å «backpacke» i India, sammen med sin to år gamle datter Wendy-Louise.

Smaken av palmer, sol og berikende kultur ga mersmak, og den lille familien bestemte seg for å reise verden rundt fram til datteren starter på skolen.

– Vi ønsker å skape fantastiske minner for vår lille familie. I mars var vi tre uker på tur i India. Det ble en fantastisk reise helt uten problemer. Vi bestemte oss allerede i India for å reise fram til Wendy-Louise begynner på skolen. Det er helt klart litt mer å tenke på når man reiser med et lite barn, men tar du noen forholdsregler er det ganske lett, forteller hun.

Korrupsjon, mafia og turist-dødsfall

Sørlandsfamilien har nå vært i Koh Tao i flere uker, som er kjent for å være en farlig øy blant turister.

Ifølge flere britiske medier skal Koh Tao ha høyt antall dødsfall av internasjonale turister, høy korrupsjon – og er styrt av mektige mafiafamilier.

Paret er godt bereist, men visste ikke at den farlige øydelen av Thailand ble omtalt som «dødsøya» før de kom fram.

– Vi fikk en del anbefalinger av andre reisende om øya. Dette regnes som en av de flotteste stedene i verden når det kommer til dykking, og Robert er glad i å dykke. Ingen av oss visste at Koh Tao ble omtalt som «dødsøya» før vi kom hit, forklarer Lund.

– Men er det ikke farlig å ha med et barn til et slikt sted, likevel?

– Så lenge man oppfører seg, er ikke dette et farligere sted enn andre plasser. At vi reiser med et lite barn gjør også at vi legger oss tidlig hver dag. Vi fester ikke eller går gatelangs på kveldene, hvor man kanskje kan møte feil type mennesker. Vi har faktisk ingenting negativt å si om øya, fortsetter Elise.

Ifølge den bereiste sørlendingen kan man oppleve et rikt dyreliv, utallige dykkemuligheter og mangfold av aktiviteter på øya. I tillegg er det en egen barnehage som drives av et skotsk par, hvor flere skandinaver jobber.

Anbefaler å berike barna med kultur

Nå går turen videre til Kuala Lumpur. Det er uvisst når familien vender snuten hjemover, men planen er å fortsette rundt Sørøst-Asia før de får hjemmelengsel og går tom for penger.

– Vi fortsetter rundt i Sørøst-Asia. Vi tar alt som det kommer, og prøver hele tiden å finne muligheten til å tjene penger for å fortsette turene. En god mulighet som har vært til nå er dykkejobbene til Robert, sier hun.

Elisabeth og Robert anbefaler andre unge par med barn å unngå å gro fast i et A4-liv hjemme i Norge.

– Vi anbefaler virkelig å reise. Barna blir påvirket av kultur og språk. Vi opplever at dattera vår får en mer positivt respons av mennesker på reisene enn hun ville fått hjemme. Det omtales mye mer skummelt og farligere enn det egentlig er. Det har nesten vært som et kall i livet og vi orker ikke tanken på et A4-liv i dag, avslutter Lund.

Ønsker du å følge paret videre, kan du følge Elise Lunds blogg hvor hun deler opplevelser og erfaringer fra turene sammen med familien.

