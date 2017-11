Nå hjelper han andre med samme hverdag

Øyvind Engen (43) fikk selv så store plager at han måtte avslutte sin egen karriere i restaurantbransjen.

Engen drev en egen pub hjemme i Vesterålen fra 1998 og frem til 2011, året han fikk påvist cøliaki. På puben stod han for mye av matlagingen selv.

- Det ville ikke bli så lett å gå tilbake til puben for å jobbe i melstøv og håndtere all mulig mat. Det var en liten pub og jeg betjente de fleste rollene selv. Så etter noen mindre vellykkede forsøk med å leie inn folk, var det med tungt hjerte at jeg bestemte seg for å selge puben, forteller han til Trd.by.

Fikk oppsigelse

Gjennom sitt arbeid med puben ble Engen lagt merke til av ledelsen av et hotell på hjemplassen, og fikk i 2009 tilbud om å starte som daglig leder der. I denne perioden var han eier av puben samtidig som han jobbet på hotellet. Men etterhvert begynte mageproblemene hans og bli så alvorlig at han ble sykemeldt.

- Det viste seg raskt at det var ikke så lett å holde hjulene i gang både på puben og på hotellet når man selv var syk.

Han forklarer at han hadde symptomer i lengre tid før han fikk sykdommen påvist. Nå var det en så stor hindring i arbeidshverdagen at det ikke lengre fungerte. Det var mange lege- og sykebesøk for å utrede hva plagene kom av. Hele denne perioden gikk han sykemeldt.

- En av de tøffeste dagene i min karriere var dagen jeg ble tilkalt av ledelsen av hotellet, der jeg fikk en skriftlig oppsigelse på hotellstillingen min. Dette var begrunnet av økonomiske årsaker.

Han forklarer selv at han mener ledelsen ved hotellet ikke forsto hvorfor han var så mye borte, og at dette var en medvirkende årsak til oppsigelsen. Det gikk bare uker etter oppsigelsen da han fikk diagnosen sin, som viste seg å være cøliaki.

Da diagnosen kom, satt han igjen med en todelt følelse.

- På den ene siden var det veldig godt å få et svar, og få bekreftet at dette ikke bare var noe jeg innbilte meg. Til samme tid var jeg nødt til å legge om livet helt.

Ny start til hjelp for andre

Etter å ha solgt puben måtte Engen starte på nytt. Han begynte på skolebenken for å omskolere seg til oljebransjen, men i løpet av studieperioden snudde alt i bransken. I løpet av tre år gikk det fra store jobbmuligheter til bare oppsigelser. Dermed gikk også plan B i vasken.

- Samtidig prøvde og feilet jeg utrolig mange ganger med glutenfri baking og et glutenfritt kosthold. Men, etter uendelige forsøk løste jeg den glutenfrie koden.

Fakta om cøliaki Cøliaki er en kronisk sykdom, hvor tarmtottene i tynntarmen blir ødelagt på grunn av betennelse. Betennelsen skyldes en unormal reaksjon på gluten, et protein som finnes i mange typer mel.

Typiske symptomer er løse og hyppige avføringer. Det kan være magesmerter, luftplager, vekttap og slapphet. Barn som lider av cøliaki, kan vise redusert vekst og være i dårlig form. En del barn har forstoppelse som eneste symptom. Tilstanden kan også gi vage og lite uttalte symptomer.

Kanskje så mange som 1 av 100 i den norske befolkning har cøliaki, men under halvparten av disse får stilt diagnosen. Det kan derfor være ca 50.000 personer med cøliaki i Norge.

Kilde: Norsk Helseinformatikk

Engen flyttet til Trondheim i 2011, og bor nå med sin kjæreste på Heimdal. I 2015 startet han opp nettstedet cøliakikokken.no, der han tilbyr foredrag og matkurs, samtidig som han deler oppskrifter og tips om glutenfrie produktnyheter. På Facebook har han nesten 9 000 personer som følger rådene hans.

- Jeg vil dele min kunnskap og hjelpe andre som sliter med det samme som det jeg har gjort. Jeg ville først bare dele oppskrifter, men etter kort tid begynte folk å etterlyse både kurs og kokebok. Snøballen begynte å rulle, forklarer han.

På nettsiden triller han i tillegg terning for glutenfri tilbud hos restauranter og kafeer i Trondheim.

- For mange som ikke tåler gluten er det en stor utfordring å dra ut og spise. Hva kan man stole på? Hvor nøye er de? Jeg går rundt og sjekker hvor man kan føle seg trygg, forklarer Engen.

Kurs og foredrag

I sommer holdt han sitt første foredrag om det å leve glutenfritt. Ingen ringere enn Trøndersk Matfestival hadde hørt om Engen og nettstedet hans, og ønsket at han skulle komme.

- Der fortalte jeg min historie, det var fullt hus og det foredraget var faktisk det med flest besøkende under hele festivalen.

De fire neste helgene skal Engen holde ulike glutenfri bakekurs og foredrag. Det er spesielt en opplevelse fra et tidligere kurs som han setter spesielt høyt.

- På et av kursene var det to tenåringsjenter som kom. Bare en av dem hadde cøliaki. Den andre, ei 14 år gammel jente, hadde rett og slett blitt med kun for å støtte venninna si, for å stille opp og være behjelpelig. Hun ville lære for å kunne hjelpe venninna si. Det var faktisk utrolig rørende.



På kursene hans har han flere ganger opplevd at deltakere har kommet skikkelig fortvilte, men at kurset har gitt mye inspirasjon og matglede - glutenfri matglede.

Drømmer om eget glutenfritt spisested

Han opplever at det absolutt er et behov og marked for gode glutenfrie tilbud hos restauranter og kafeer i Trondheim. Det er også en av drømmene til Engen.

- Jeg ønsker at dette kan bli et levebrød. Kanskje kan jeg gjøre et comeback i restaurantbransjen med et spisested der alt er glutenfritt! Tenk om alle med cøliaki kunne gå inn på en spiseplass og kunne spise alt. Det å være den som kunne tilby dette hadde vært stort.

- Er det den ultimate drømmen?

- Helt klart. Om jeg hadde fått tak i den rette investoren og et egnet lokale, hadde combacket vært mulig.