Øl+yoga=sant!

Fredag 3. november arrangerer Fresh fitness ølyoga i sine lokaler i Trondheim sentrum.

Det er personlig trener og instruktør Trude Eriksen som skal kjøre timen fra klokka 18.00 fredag kveld.

Ideen til stuntet fikk de fra studenter som trener på treningssenteret.

- Vi tenkte ølyoga kunne være en artig happening for studenter som er kjent for å like øl. I utgangspunktet ville vi gjøre noe morsomt for dem, sier gruppetreningsansvarlig på senteret, Ingvild Landrø til Trd.by.

Må ta med øl og legitimasjon

Hun forklarer videre at ølyoga er et konsept som blant annet er populært i Tyskland, og Fresh fitness ønsket å gjennomføre denne timen for å gjøre noe morsomt og annerledes.

- Kombinasjonen øl og yoga er fin måte å tiltrekke oss en annen målgruppe, som kanskje aldri ellers ville testet yoga. Vi gleder oss til fullt hus og mange «ølhunder».

Timen varer i 45 minutter og hun sier det fortsatt er mulig å delta.

- Møt opp i resepsjonen dersom du ønsker å delta. Alle deltagere tar med seg øl, også gjerne en alkoholfri variant. Men man må være over 18 år og medbringe legitimasjon.

Selv om de ansatte gleder seg, tror ikke Landrø dette kommer til å bli fast inventar hos treningssenteret.

- Dersom dette blir en suksess ser vi ikke bort fra at vi kan gjøre det igjen, men det blir nok ikke en fast time.

Club manager Therese Koen Solli vet at de som allerede har meldt sin ankomst i kveld har ulike favoritter.

- Noen er veldig glad i yoga, og andre er veldig glad i øl.

- Hvordan blir det å holde balansen etter ei øl?

- Det gjenstår å se!

Et innlegg delt av 4 Points Health And Wellness (@4pointshealth) torsdag 02. Nov.. 2017 PDT

Populært på instagram

På instagram kan man finne flere eksempler, både på norsk og engelsk, på at ølyoga øker i popularitet. Litt over hundre innlegg er tagget med #olyoga og #ølyoga. Hele 17 812 innlegg er tagget med #beeryoga.

Også i Trondheim har ølyoga blitt arrangert tidligere. Blant annet gjennom samarbeid mellom Yogathletica og Austman Bryggeri på Trolla. En gang i mai, og siste gang var i oktober.

- Timen foregikk slik at alle fikk utdelt en flaske øl før timen startet, deretter brukte man denne i ulike yogaøvelser gjennom timen, melder Kristin Refsnes. Hun er daglig leder hos Yogathletica.

Deres første arrangement ble utsolgt relativt kjapt.

- De som deltok var både erfarne yogafolk og folk som aldri hadde prøvd det tidligere. Veldig god stemning og mye latter og langt flere menn enn på en vanlig yogatime. Samme stemning men litt mindre folk på arrangementet i oktober, men det skyldtes nok at vi la det til høstferien og var litt sent ute med reklame.

- Hvordan er det å holde balansen når man drikker øl?

- Godt spørsmål. Det er absolutt en ekstra utfordring, slik at man må være enda mer bevisst på holdning, svarer Refsnes.

Et innlegg delt av The Flying Cock (@theflyingcock) torsdag 02. Nov.. 2017 PDT

