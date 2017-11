Her er 7 tips for den aller beste barberingen

Trd.by har snakket med Barber Iben Ofstad (21) hos H2 Barber & Sons på Mercursenteret om do's and don'ts når du skal barberer deg hjemme.

- Vi har ikke hatt noen flere som velger full barbering i oktober, men merker at det kommer veldig mange i slutten av november for å få barbere seg og få det av. Mange velger å gjøre det hos barber i stedet for hjemme, for å få en liten spaopplevelse, forklarer Ofstad.

Stiftelsen Movember Foundation står bak Movember-kampanjen, en årlig kampanje for bevisstgjøring om menns helse og pengeinnsamling til forsknings- og støtteprogrammer med fokus på prostatakreft, testikkelkreft og psykisk helse. Stiftelsen oppfordrer menn til å barbere bort eventuelt skjegg og bart den 1. november - for så å la ansiktshåret gro i 30 dager.

Det er ikke alltid like enkelt å få til barberingen riktig. Her er barber Iben Ofstads beste råd:

1. Bruk varmt vann

- Det er viktig å varme opp huden før du begynner barberingen, enten at du barberer deg rett etter at du kommer ut av dusjen, eller bruker en håndduk med varmt vann som du legger rundt ansiktet der du skal barbere. På denne måten vil porene i huden åpne seg, forklarer Ofstad.

Håndduken bør du legge over ansiktet i rundt ett minutt til halvannet minutt. Når hårene absorberer det varme vannet, blir de nemlig mykere og enklere å kutte. Har du ekstra sensitiv hud eller kraftig skjeggvekst anbefaler barberen også en pre-shave.

- Dette skaper et lag som beskytter huden ekstra, og hjelper bladet med å gli lettere. Dette påføres før du tar på den varme håndduken over ansiktet.

2. Velg riktig barberkrem og utstyr

- Etter dusjen eller bruk av den varme håndduken, tar du enten en barberkrem eller barbersåpe, og skummer opp, gjerne ved hjelp av en børste.

Ofstad forklarer at det finnes ulike barbersåper eller barberkremer, som gjerne er tilpasset ulike hudtyper. Sliter du med sensitiv hud, bør du velge en skånsom såpe eller krem. Når det gjelder kostene finnes det mange ulike typer i ulik kvalitet, men de gjør i utgangspunktet det samme, forklarer Ofstad.

- Dette er en syntetisk kost av beste kvalitet, men du har for eksempel en type som heter badger, som mange spør etter hos oss.

Badger-kosten er laget av ekte grevlinghår, og tar til seg mer vann og skaper mer skum, forklarer Ofstad.

- Det som er greia med den er jo at det lukter blaut grevling når du bruker den.

Når du barberer har du enten en tre-blads eller fem-blads høvel, eller en Safety razor, som har ett blad. Ofstad forklarer at sistnevnte høvel kutter hårene en gang, mens de andre med flere blader som regel også kutter med seg litt hud i tillegg.

- Sliter du med litt irritert hud og inngrodde hår, vil jeg derfor anbefale en slik Safety razor. Disse får du tak i barbersalonger eller de kan bestilles på nett. En slik høvel har du ut livet, og er mye mer økonomisk.

4. Barber alltid medhårs

- Her er det sensitiviteten til hver enkelt som avgjør også. I utgangspunktet bør alle barbere seg medhårs, altså med hårenes vektsretning. Men noen tåler barbering mothårs også.

Ofstad påpeker at det ofte kan være vanskelig å se hvilken vekstretning hårene har.

- Jeg har selv en skjeggvekst som går litt på kryss og tvers, spesielt på halsen og under haka, og får ofte irritert hud. Da kan det være lurt å bruke en shaving oil i stedet for barbersåpe eller barberkrem.

Oljen er nemlig gjennomsiktig, noe som kan gjøre det enklere å følge med på retningen til hårene du skal barbere.

- Oljen skaper ikke det samme hvite skummet, og da klarer du å se gjennom, forklarer Ofstad.

5. Lukk porene med kaldt vann

Etter barberingen er ferdig bør du runde av med å tilføre huden kaldt vann.

- Enten kan du skylle ansiktet med det kalde vannet, eller så kan du bruke en våt, kald håndduk slik du gjorde før barberingen begynte. Dette gjør du i rundt 30 sekunder, det tar lengre tid for porene å åpne seg enn å lukke seg, forklarer Ofstad.

6. Avslutt med riktig aftershave

Helt til slutt bør du velge en etterbarberingskrem, som fungerer som en fuktighetskrem som fukter og pleier huden.

- Her kan det enten være alkoholbasert eller ikke. Kremene gjør den samme jobben, men vi anbefaler å velge en uten alkohol. Disse gir en mer brennende følelse og tørker ut huden i større grad.

7. Ta vare på utstyret

Etter barberingen er det viktig å skylle børste, barberhøvel eller kniv grundig. I barbersalongen henger alle børstene opp-ned på et stativ, noe Ofstad forklarer er viktig.

- Fordelen med stativet og å ha kostene opp-ned er at vannet ikke trekker seg ned til roten av hårene. Da kan hårene løsne fra limet, og begynner å gi slipp på hårene.

For å unngå mugg bør du ikke oppbevare fuktige børster i et lukket skap eller toalettmappe over lengre tid.

