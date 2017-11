Arrangerte full «shave-down» i resepsjonsområdet

- Vi tok kontakt med Edge Barbershop, som tente på ideen umiddelbart. Vi synes menns helse er et viktig tema å få fokus rundt, siden det ofte ikke er like godt belyst, forklarer hotelldirektør Hilde Kvernrød ved Clarion Hotel & Congress Trondheim.

Med et fullt hotell med konferansegjester ønsker hotellet i samarbeid med Edge Barbershop å nå ut til så mange som mulig, i anledning første dag av Movember. Mellom klokken 10.00 og 14.00 kunne hvem som helst komme innom hotellresepsjonen for en gratis skjegg- og bartetrim, eller en total «shave-down» - altså glattbarbering.

- Dette er en veldig god og viktig sak som vi ønsker å støtte, og håper folk også donerer til Movember Foundation, sier Jeffter Kwaah, daglig leder og eier av Edge i Trondheim.

- Skjegget er hellig

- Vi ønsker å være med å bidra til en god sak, og dette skal bli en fast markering hvert år hos oss. Movember-kampanjen er perfekt for oss trøndere i bartebyen, og vi skal også ha flere små markeringer utover måneden, sier Kvernrød.

Kvaah forklarer at markeringen av Movember har endret seg de siste årene. Det har blitt trendy med skjegg, og mange menn har skjegg og bart hele året - ikke bare i november.

- Det har blitt en annen type movember. Det er nok ikke så mange som ønsker å fjerne skjeggvekst man har spart lenge helt, for så å gro den ut igjen fra 1. november. Likevel er det mange som markerer, og arrangement som dette skaper ekstra oppmerksomhet, mener han.

- Vi merker i salongen at kundene ikke synes det er så farlig med håret, men når det kommer til skjegget, er det hellig, og du blir nesten drept om du gjør noe galt der, smiler Kwaah.

Støtter Movember hele året

Henrik Kay (24) er salgssjef ved hotellet, og benyttet like greit muligheten til en liten finpuss av skjegg og bart i sin egen hotellresepsjon.

- Dette er et fantastisk tiltak, og en veldig deilig start på dagen. Du skulle ikke tro du satt i et 1000 kvadratmeter stort hotell, det føltes som en salong, forteller Kay etter at han har klatret ut av barberstolen.

- Men du hoppet over glattbarberinga?

- Ja, uten skjegg og bart ser jeg ut som en 14-åring. Det ble bare stussing i dag, så får jeg la det gro utover måneden og markere Movember på den måten, ler Kay.

Martin Bloma (36) satt i nabostolen ved siden av Henrik Kay. Han bor i Oslo, men er på hotellet i forbindelse med en konferanse. Også Bloma synes Movember er en viktig sak.

- Det er fint å være med på noe som skaper fokus rundt menn og deres helse.

Journalisten og fotografen fra Trd.by var begge spente på om Bloma kom til å ta barten, som var finurlig formet med bartevoks. Det gjorde han ikke. Han forklarer at han markerer Movember hele året.

- Jeg tok nok ikke alt denne gang, jeg vil heller vise barten og min støtte året rundt, forklarer han.

- Det er en skikkelig trønderbart du har?

- Ja denne har jeg spart helt siden i går, slik at den var klar til trondheimsturen, spøker Bloma.

Klokken 14.00 rundet barbererne fra Edge av dagen, og markedskoordinator ved Clarion Hotell, Mette-Line Lundereng Gynnild, oppsummerer arrangementet som vellykket. Til sammen har opp mot 20 menn barbert seg i resepsjonen onsdag.

- Det har vært kø i hele dag med skjeggete menn som har vist en enorm interesse! Det har gått i ett fra start til slutt og samtlige har spurt hvor de kan donere penger. Et utrolig vellykket prosjekt, med andre ord. Vi er svært glad for at vi valgte å gjennomføre dette.

