Her kan du kjøpe vintageklær i Trondheim

- Før vi åpnet vintageavdelingen i butikken i fjor, var det nesten bare hos Fretex man kunne kjøpe brukte klær. Vi følte det manglet en vintagebutikk med håndplukkede klær, sier Monica Mathiassen, daglig leder ved Livid Jeans.

- Vi ville gjøre Trondheim mer vintagevennlig. Det viktigste er å gjøre vintage tilgjengelig.

Lei masseproduksjon

Butikken Prisløs er også et av de siste tilskuddene til byens vintagetilbud, hvor de selger brukte klær og redesigner plagg av gamle stoffer. Sophia Johansson i Prisløs fortalte tidligere i år til Trd.by at hun tror folk blir mer bevisst på handlevanene sine, og at de dermed kjøper brukt.

- Jeg tror folk er lei av masseproduksjon og folk er lei av å være lik andre. Jeg tror de liker tanken på å ha noe unikt - «hvis jeg kjøper denne er jeg den eneste som har den i hele verden». Folk har likt redesign-konseptet vårt veldig godt, det har vært litt sånn «Herregud, jeg går rundt med en gardin». Man kan bytte format på ting og gi det nytt liv, sier Johansson.

Fra Nardo til midtbyen

Her er en oversikt over butikker i Trondheim som selger vintageklær:

Fretex

I Trondheim er det tre Fretexbutikker. Her kan du finne alt fra bøker, CD-er, filmer, pynteting, sports- og fritidsartikler, til møbler og vintageklær. I alle tre butikkene selges det mest av klær, sko og vesker, men det største utvalget vil du få på Fretex Møllenberg - hvor de også har en egen retroavdeling. Hver dag kommer det påfyll, så nye skatter er å finne daglig.

- Folk er blitt mer opptatt av å finne det ene unike plagget som skiller seg ut fra kjedebutikkene, samtidig som de også er mer opptatt av miljøet enn før, sier Astrid Lind, salgssjef for Fretex Midt-Norge.

- Vi har hatt mer fokus på en yngre målgruppe, og lykkes med det.

Fretex Nardo

Hvor? Nardovegen 10

Fretex Møllenberg

Hvor? Rosenborg gate 9B

Fretex Fjordgata

Hvor? Fjordgata 40

Prisløs

Hvor? Brattørgata 1

Prisløs er et gjenbrukskollektiv som startet med pop up markeder i Trondheim. Etter hvert som markedene ble mer populære åpnet de egen butikk i midtbyen, hvor de har åpent fra 10-18 hver ukedag. I butikken finner du klær fra hele verden fra alle tiår, og skal passe alle kjønn. Kollektivet reiser aktivt rundt for å samle de beste vintagekuppene for å selge i Trondheim, og har samlet klær fra blant annet Argentina, England, Sør- Afrika og Finland. I tillegg redesignes det både jakker og vesker i disse lokalene.

– I dag har vi ferdigmat og ferdigklær, vi lager veldig lite selv. Man blir fremmedgjort fra prosessen. Når man redesigner får man mestringsfølelse og eierskap til klærne sine, sa Sophia Johansson ved Prisløs til Trd.by tidligere i vår.

Livid Jeans

Hvor? Olav Tryggvasons gate 19

I kjelleren har Trondheims-butikken et bredt utvalg av bruktklær. Alt fra skinnjakker til flanellskjorter henger på stativene, samt den klassiske Levis-buksa. Klærne er funnet i både London og Paris, hvor Mathiassen reiser for å sortere og håndplukke plagg som tassirkulus med tilbake til Trondheim. Når hun handler inn bruktklær tar hun også utgangspunkt i dagens mote.

- Jeg føler det har blitt mer populært og akseptabelt å handle brukte klær. Jeg tror det absolutt blir mer vintage i Trondheim: jo mer folk ser bruktklær rundt seg, jo mer vanlig blir det. Det har blitt kult å bruke den gamle nylonjakka foreldrene dine gikk med. Jeg håper vi har vært med å bidra til den utviklingen i Trondheim, sier Mathiassen.

Sirkulus

Hvor? Kjøpmannsgata 33

Sirkulus er en sjarmerende butikk nær Bakklandet som selger både klær, sko, møbler og servise. Utvalget varierer etter hva butikken får inn, men du kan finne alt fra kåper og ytterjakker til enkle t-skjorter og kjoler, alt til en veldig rimelig pris. Butikken drives med veldedighet som hensikt, og inntektene går til å skape arbeidsplasser.

Bryggrekka Bruktmarked

Hvor? Kjøpmannsgata 27

Bryggrekka Bruktmarked startet sitt konsept for to år siden. Det er et marked som holder åpent hver søndag i sommermånedene fra mai til september. Søndag 3. september er årets siste marked, hvor du kan kjøpe både klær og andre gjenstander. Det er ulike selgere for hver uke, så her kan man finne noe nytt hver helg. Her finner du både venninnegjenger som har ryddet i klesskapet til de som er aktivt interessert i vintage. Bakgrunnen for markedet er et ønske om å aktivisere byens bryggrekke, og arrangere noe som gjør plassen mer livlig. Markedet er åpent fra 10-16.

