Får du i deg nok vann?

Ifølge helsenorge.no trenger kroppen to til to og en halv liter vann om dagen, men du trenger ikke drikke to liter rent vann hver dag.

- Det er sjelden at man kommer opp i, og trenger å drikke over to liter rent vann hver dag. Jeg ville heller ikke anbefale det, sier klinisk ernæringsfysiolog ved St.Olavs Hospital, Margrete Hjellen.

LES OGSÅ: Dette skjer med kroppen din hvis du slutter å spise kjøtt

Er dette Trondheims beste uteservering?

Du trenger nemlig ikke å drikke over to liter vann om dagen for å få i deg nok væske. Mye av væskebehovet dekkes gjennom både mat og annen drikke.

- Dersom du er dehydrert er det faktisk bedre med saft eller en sportsdrikk. Det tar opp mer av vannet på grunn av sukkeret og saltet, enn rent vann gjør. Du får også en del væske fra maten du spiser. Spiser du eksempelvis suppe eller yoghurt får du i deg en del væske der og. Trener du eller oppholder det i varmere strøk, er det greit å tenke på at kroppen trenger mer vann enn normalt.

Visste du at alkoholfri vin og øl inneholder for det meste vann? Nederst i saken finner du en liste over matvarer med høyt vanninnhold.

LES OGSÅ: Synder du mot disse kaffetriksene?

Vanskelig å drikke for mye

Det er altså den helhetlige mengden av all veske du får i deg som teller. Drikker du brus, juice eller melk kan du regne med dette også. Men hvor går så grensa for å drikke for mye?

- Det skal godt gjøres å drikke for mye vann. Da må du drikke et par liter i timen, forteller Hjellen.

- Stemmer det at man får mer energi av å drikke vann?

-Er du godt hydrert vil du ha mer energi enn om ikke, men det er jo ingen energi i vann. Du kan bli litt mer våken når du får i deg vann, men du får ikke mer energi av det. Dette vil også variere fra person til person.

Her er seks kjedelige konsekvenser du kan oppleve dersom du ikke får i deg nok vann:

Hodepine og svimmelhet

Drikker du for lite vann, vil mengden væske hjernen ligger i bli mindre, noe som fører til hodepine. Dehydreringen vil også gjøre at oksygentilgangen til hjernen reduseres. Begrepet «tretthetshodepine» kommer ofte av mangel på vann, og at kroppen er varm og sliten, og fyllesyken skyldes også at kroppen er dehydrert og trenger påfyll med vann og mineraler.

Redusert konsentrasjonsevne

Hjernen din består av 90 prosent vann. Mangel på vann kan påvirke hukommelsen og humøret, og evnen til å ta beslutninger. Så når selv enkle arbeidsoppgaver virker uoverkommelige, bør du drikke et glass vann og se om ikke verden ser litt lysere ut.

LES OGSÅ: Ett minutt løping om dagen er nok

Mørkere urin

Får du i deg lite vann kan dette også gjøre utslag på fargen på urinen din. Denne vil normalt sett være mørkere i fargen om morgenen, men drikker du lite i løpet av dagen vil den også ha en sterkere farge, og gjerne mer lukt et normalt.

Dårlig ånde og tørr munn

Når kroppen din mangler vann, vil den også produsere mindre spytt. Dette fører til at de antibakterielle stoffene som dreper bakteriene i spyttet går amok, og skaper dårlig ånde. Vann holder dessuten slimhinnene i munnen våte, uten dette vil munnen føles tørr.

Du tror du er sulten

Når kroppen din mangler vann, sender hjernen et falsk signal til kroppen om at den er sulten, men i virkelighetene er det vann kroppen din trenger.

- Når du er dehydrert kan kroppen misoppfatte signalene den får, og du tror du er sulten, sier Hjellen.

Tørr hud og sprukne lepper

Vann gjør huden elastisk. Huden er kroppens største organ, og bruker også mesteparten av vannet vi får i oss. Derfor synes det raskt på huden hvis du drikker for lite. Du svetter mindre, og dermed vil skitt og døde hudceller ikke kunne ”renne” av. Mangel på vann over lengre perioder vil dessuten bidra til at huden din blir tørrere, og linjer kommer lettere frem.

Matvarer med høyt vanninnhold Kilde: matvaretabellen.no Agurk, 96%

Bladsalat, norsk, rå, 96%

Vin, alkoholfri, 95%

Kokosvann, 95%

Tomat, rå, 94%

Reddik, norsk, rå, 94%

Lettøl, 2,5 vol-% alkohol, 94%

Øl, alkoholfritt, 94%

Asparges, hermetisk, avrent, 94%

Blomkål, norsk, fryst, 94%

Fennikel, rå, 94%

Spinat, fryst, rå, 94%

Aubergine, rå, 94%

Squash, Zucchini, rå, 94%

Følg trd.by på Facebook