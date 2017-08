Gründere med nytt gjenbrukskonsept i Trondheim: Her kan du pante klærne dine i helga

- Vi ønsker å gjøre noe med bruk- og kast-samfunnet, og gjøre det mer attraktivt å velge miljøvennlig. For å nå ut til dagens unge nytter det ikke å rette pekefingeren mot dem og fortelle hvor de ikke bør shoppe, men heller inspirere og tilby et attraktivt alternativ til vanlige klesbutikker, sier Sarah Elise Gjemdal.

Lørdag og søndag arrangerer Sarah Elise Gjemdal (22) og Victoria Richards (26) bruktmarked i andre etasje på Bror bar. På markedet du kan ta med deg klær du ikke lenger bruker, som du ønsker å pante, eller du kan komme innom for å handle. Har du klær til pant, velger jentene ut hvilke plagg de ønsker å kjøpe for å selge videre, og du mottar 25 % av summen de priser plagget til. Prisingen skjer på stedet, og de er inspirert av det amarikanske konseptet «crossroads trading».

- Det har blitt stort i USA, så der har det tydelig vært populært med panteordning. Vi håper konseptet gjør det mer attraktivt for folk å velge miljøvennlig, sier Gjemdal.

Markedet går under merkevaren Sarah Panter, og er den første pop up’en jentene arrangerer. Visjonen stopper ikke der, da de ønsker å ta gjenbrukskonseptet sitt et hakk videre. I oktober er planen å åpne nye butikklokaler, og gjennom pop up markedet håper de å samle inn penger de kan bruke på den nye bruktbutikken. Konseptet har allerede mottatt noe økonomisk støtte fra Spark NTNU, Trønderenergi og Climate-Kic. Sarah og Victoria har allerede noen lokaler i kikkerten.

- Går konseptet bra er målet å utvide til flere butikker i flere storbyer i landet og lage en butikkjede.

Gjenbruksdag 8. år på rad

- Vi ser at det er uutnytta ressurser i klesskapet til folk fordi mange har så mye klær til overs. Det er for mye klær i omløp som ikke blir brukt. Samtidig har folk ofte lyst til å fornye garderoben sin ofte, men kvier seg for å gå på H&M fordi bransjen ikke er miljøvennlig. Mange har klær i skapet de ikke bruker men ikke orker å bli kvitt. Vi ønsker å gi et tilbud til disse, sier Gjemdal.

Hun og partneren i Sarah Panter setter opp markedet i forbindelse med gjenbruksdagen som arrangeres på lørdag i regi av Trondheim renholdsverk. For åttende gang arrangeres gjenbruksdagen med motevisning og marked på Torget.

- Vi vil vise hvor fint det kan være å kjøpe brukt i stedet for nytt. Da vi startet opp var det for å prøve å påvirke til en gjenbrukstrend.

- Gjenbruk har tatt av siden den gang, og vi liker å tro at denne dagen har vært med på å skape trenden, sier Tone Pettersen Olden, kommunikasjonssjef i Trondheim renholdsverk.

Hun har inntrykk av at det er marked for brukthandel i Trondheim og resten av Norge.

- Inntrykket er at det har blitt mer gjenbruk de senere årene. Man har mange butikker, men det er også stort på nett. Uansett om man selger, gir bort, arver eller kjøper er gjenbruk flott! Vi ønsker å stimulere til dette.

Vil nå ut til unge

- Hele ideen med å åpne butikk startet med at jeg syns det var for lite second hand som appellerte til unge, og lite utvalg av butikker, sier Gjemdal.

Hun syns det er positivt at både Livid Jeans og Prisløs setter fokus på brukthandel og vintage i byen, men mener det mangler en aktør som henvender seg til unge flest. Hun ønsker seg noe som ikke bare har spesielle typer vintage-klær, men gjerne mer tidsriktige og vanlige klær også. Ved å koble dagens etterspørsel etter "fast fashion" med miljøvennlighet ønsker de å være med på å redusere fotavtrykket som klesindustrien etterlater seg.

- Visjonen er å bli en stor kjede og at bruktklær får lik status som vanlige klær. Bruktklær skal ikke være forbeholdt spesielt interesserte, og vi skal fjerne fordommene og bryte ned barrierene for å tørre å kjøpe second hand. Vi ønsker å gjøre second hand sexy, og vil at Sarah Panter skal være mer enn en butikk. Ved inspirere dagens unge ønsker vi å påvirke hvordan klær konsumeres i framtiden.

Bruktbutikk-ideen sprang også ut fra hennes interesse for miljøet.

- Jeg ønsker å inspirere andre unge til å ta vare på miljøet. Hvis du begynner å bry deg om miljøet på ett område, som med klær, kan det ha en ringeffekt som gjør at man også blir opptatt av flere miljøperspektiver.

Gjemdal ønsker å gi besøkende en «wow-opplevelse» på lørdag når det gjelder bruktklær.

