Seks reisekontoer du bør følge på Instagram

Dette er et knippe instagrammere som enten bor utenlands, eller reiser verden rundt.

1. Thomas Rosten

Thomas fra @Thomasrosten reiser verden og landet rundt mens han lever van- og campinglivet.

Han publiserer inspirerende bilder som viser andre kulturer, og spektakulære landskap. Vi advarer mot alvorlig høy reisefeber.

Lebanon. One of those places where you don't really know what to expect. Et innlegg delt av Thomas Rosten (@thomasrosten) torsdag 15. Des.. 2016 PST

2. Martin Litwicki

Martin, @martinlitwicki, er festivalfotografen til Matoma. På Instagram får vi et innblikk i turnélivet. Han reiser verden rundt med Matoma-crewet og av og til i følge med kjæresten Maren Borander.

Kontoen har en fin miks av personlige bilder, andre foto-oppdrag og konsertbilder.

Wanna hang out with @Matoma in Stockholm tomorrow and win some tickets? Check out @matoma last post #goteam #matoma #getsometickets #stockholm Et innlegg delt av Martin Litwicki | & (@martinlitwicki) tirsdag 07. Mars. 2017 PST

3. Ingvild Andresen

Ingvild, som skriver for bor for øyeblikket i Delhi i India, hvor hun jobber i et prosjekt som heter "Improve newborn care program".

Hun underviser leger og sykepleiere i nyfødtsykepleie i regi av Oslo universitetssykehus og Fredskorpset. I tillegg oppdaterer hun Instagram med fantastiske bilder.

Omg Wulffen er her Et innlegg delt av Ingvild Andresen (@ingvildandresen) søndag 16. Juli. 2017 PDT

4. Omar Pawe

Omar, @omarpawe og kjæresten hans Janne Bodin, sa opp jobben og solgte alt de eide for å pakke sekken og reise utenlands uten returbillett.

På Instagram har de publisert flotte bilder fra flere land i Latin-Amerika.

I am in love with the coco Et innlegg delt av Omar Pawe (@omarpawe) torsdag 20. April. 2017 PDT

5. Mari Lenferna de la Motte

Mari, med kontoen @maridelamotte, bor i Sør-Afrika med ektemannen Luc Lenferna de la Motte.

Hun reise også rundt i verden og jobber som modell. Hun byr på seg selv, samtidig som hun publiserer vakre modellbilder. Også får man lett et couple-crush når man ser bilder av henne og Luc.

That time we climbed the mountain and I almost died. Pic stolen from @okayiwin Et innlegg delt av Mari Lenferna de la Motte (@maridelamotte) tirsdag 29. Nov.. 2016 PST

6. Casper Kragholm

Casper, @casperkrag, tilbrakte våren på backpackertur. De vakre bildene hans fra ulike hjørner av verden får en til å drømme seg bort.