Silje går med hundehalsbånd og djevelhorn: - Jeg får ofte blikk

Signe (21), student

Hva har du på deg i dag?

- I dag har jeg på meg en scrunchie (hårstrikk) som lillesøsteren min har lagd av bunnen på min yndlingsballkjole. Ellers har jeg på yndlingsjakka mi som er kjøpt for fem kroner på bruktbutikk i Spania. Jeg har også på en t-skjorte fra H&M, og buksa er av merket Lee, kjøpt på bruktbutikk i London av Prisløs. Prisløs er kjempe flinke folk!

LES OGSÅ: Tia trener crossfit og vil være et sunt forbilde - Ikke alle dyrker bikinifitness

Hvordan vil du beskrive stilen din?

- Jeg liker bruktklær. Egentlig er jeg veldig minimalistisk, men kler meg mye i farger. Håret har blitt en del av stilen, siden jeg har hatt dreads i fire år. Det blir til at det spiller på uttrykket mitt og blir et slags smykke.

Er du opptatt av mote?

- Jeg tenker ikke mye på mote, men er opptatt av å kle meg i ting jeg syns er behagelig. Jeg vil føle meg vel.

Hva syns du om stilen til folk i Trondheim?

- Den er varierende, men det er mange som kjører det samme løpet.

LES OGSÅ: Bør du bytte fastlege når du flytter?

Trondheim har et av landets dyreste nattbusspriser

Silje Helmersen (22), kursholder i datateknikk

Hva har du på deg i dag?

- Jeg har på horn, skinnjakke, sort skjørt og opprevede strømper. Smykket er et hundehalsbånd etter min døde hund. Jeg går med horn fordi det er kult å skille seg ut og utfordre standarden. Disse har jeg laget selv, med en miks oppvarmet potetmel og lim som man former. I tillegg har jeg lakkert de med sort neglelakk.

Hvordan vil du beskrive stilen din?

- Variert. Jeg er glad i svart, men skifter mellom sterke farger. Sminke og hår er også en stor del av imaget, så i dag er jeg en dempet versjon. Jeg kan sminke på meg røde tårer eller mye rosa glitter.

Er du opptatt av mote?

- Det må i så fall bli alternativ mote. Jeg liker å bli inspirert av andre mennesker med kule klær, og jeg liker å sy klær selv, som skjørt og kjoler.

Hva syns du om stilen til folk i Trondheim?

- Jeg har sett et par interessante folk i dag, men det blir vel som de fleste norske byer: litt grått. Folk er litt redd for å skille seg ut. Selv har jeg fått et par blikk i dag, og det får jeg ofte. Akkurat i dag tror jeg det er på grunn av horna. Noen syns det er fint, mange syns det er rart, og noen kommer og spør hvorfor jeg går med det.

Følg trd.by på Facebook

Marthe (21), student og butikkmedarbeider

Hva har du på deg i dag?

- I dag har jeg på en genser fra H&M, olabukse fra Monki, sandaler fra Birkenstock, og belte fra H&M.

Hvordan vil du beskrive stilen din?

- Den er litt basic, og jeg er veldig glad i denim. Jeg bruker ofte olabukser sammen med overdeler med litt farge og print.

Er du opptatt av mote?

- Når man jobber i klesbutikk kommer man jo ikke utenom, så ja jeg er litt interessert i mote. Jeg følger Monkis Instagramkonto og henter mye inspirasjon på Instagram. Jeg blir også inspirert av andre jeg ser på gata i Trondheim.

Hva syns du om stilen til folk i Trondheim?

- Jeg syns det er veldig mye stilig og det har kommet seg det siste året. Det har blitt mer vågalt og folk tørr å kle seg mer som de vil.

LES MER GATEMOTE: Mathilde mener stilen til folk i Trondheim er urban: - Jeg liker at mange bruker vintage

Johannes (20) om stilen sin: - Livet er for kort til å bekymre seg for hva andre syns

Sofie (18) om trøndermoten: - Ikke mye stil