Slik sparer du flere tusen kroner på trening, helse og bolig

Økonomien for en student er som kjent ikke alltid like stabil. Derfor er det lurt å vite hvilke fordeler du har som student i Trondheim, spesielt de økonomiske. Selv om Studentsamskipnaden i Trondheim (SiT) koster deg 510 kroner i semesteret, kan du fort tjene de inn igjen. SiT har heller ingen eiere som skal ha noe av overskuddet, og alle pengene blir i organisasjonen – som igjen går tilbake til studentene via investeringer i studentboliger, idrettssenter, barnehager og annet.

Vi har laget en liten oversikt over fordelene du får som student via Studentsamskipnaden i Trondheim.

Helse

Vi alle vet at det er dyrt å gå til tannlegen, men desto dyrere blir det velger du å utsette. Gjennom SiT kan du får refundert opp til 4000 kroner i året for samlede tannlegeutgifter (vær obs på egenandelen på 2000 kroner), og trenger du ikke mer enn en vanlig sjekk kan du sannelig får igjen 250 kroner for den og. Flere tannleger i Trondheim har også studentrabatt, og mange tilbyr den første undersøkelsen helt ned i nettopp 250 kroner.

Også andre legetjenester er det mulig å få refusjon på. For offentlig lege, spesialhelsetjenester og andre helsetjenester, kan du få refundert opp til 3500 kroner i året (forskjellige takster for egenandel).

SiT har også et utvidet helsetilbud med både kurs og rådgivning som er helt gratis for alle studenter, og har du ikke fastlege i Trondheim er det mulighet for legeattest på dagen dersom du skulle bli syk til eksamen.

Hver onsdag er det også åpen helsestasjon for seksuell helse, hvor du blant annet kan få gratis kondomer, prevensjonsveiledning og resepter, og teste deg for klamydia og mykoplasma.

Trening

For 1700 kroner i året kan du trene på SiTs egne treningssenter. Det er også mulighet for måned- og halvårskort, men kjøper du for et helt år blir det billigst, noe som tilsvarer omtrent 142 kroner i måneden. Her bugner det i gruppetimer, og du har fem senter å velge mellom (ingen gruppetimer på Moholt). Kjøper du medlemskort blir du også automatisk medlem i NTNUI– Norges største idrettslag.

Et lite tips er å legge opp treningen tidsmessig etter hvordan andre studenter trener. Med rundt 12.000 medlemmer, og mange som skal trene på samme tidspunkt, kan det fort bli litt trangt.

- Vi har mange gruppetimer å velge mellom, og også venteliste dersom det er fullt. Utfordringen er at alle vil trene mellom klokka 17-20.00. Da er det helt fullt, spesielt på Gløshaugen. På Dragvoll derimot, der er det ofte god plass, og også på Portalen på Solsiden. Det kan være lurt å ta turen til en av de andre sentrene, eller prøve å unngå de timene det er mest folk. Studenter har jo ofte litt tid på dagtid og, så det kan jo være en fin tid å få unnagjort treningen på, sier kommunikasjonsdirektør hos SiT, Halvard Danielsen.

Bolig

Som student har du mulighet til å søke deg inn i en studentbolig. SiT tilbyr studentboliger over hele Trondheim. Du kan søke om hybel i kollektiv, hybelleilighet med eget kjøkken og bad, parleilighet eller familieleilighet. Prisene varierer fra 3100 kroner og oppover. Ifølge Danielsen bor 16 prosent av Trondheims studenter i studentboliger, og hos SiT kan du velge blant 18 forskjellige studentbyer. Blant annet kan du bo i Teknobyen Studentboliger, som også er verdens største kollektiv med studentdrevet kjøkken.

Det finnes også flere private aktører som leier ut studentboliger, les mer om disse her.

Mat

Det mest brukte tilbudet SiT tilbyr er kafeene. Ukentlig er de aller fleste studentene i Trondheim innom en av kantinene. På nesten alle campusene i Trondheim finner du en kantine, og veldig mange av disse er drevet av SiT (unntaksvis er Handelshøyskolen BI, Høyskolen Kristiania og de minste campusene til NTNU). Du kan blant annet får deg en full middag for 52 kroner, fruktabonnement som gir deg en valgfri frukt hver ukedag (i eksamensperioden gjelder tilbudet også i helgene) for 300 kroner i semesteret, og kaffe for en tier.

Barnehage

Det er ikke nødvendigvis billigere å ha barnet ditt i studentbarnehage, men har du flere barn blir det fort det. Du får 25 prosent reduksjon i prisen for barn nummer to, og 75 prosent reduksjon i prisen for barn nummer tre. Det som skiller studentbarnehagene fra andre barnehager er nok mest det tilpassede tilbudet for studenter. Blir barnet ditt syk har du til vanlig ikke lov å sende han eller henne i barnehagen, men hos studentbarnehagene er du garantert barnepass.

- Vi har skreddersydd tilbudet for studenter slik at eksempelvis et sykt barn ikke skal hindre deg i å møte opp til eksamen. Da har vi eventuelt noen som kan komme hjem til deg og hjelpe til med barnevakt, sier Danielsen.

Studenttorget.nohar også en oversikt over studentrabatter i Trondheim du kan dra nytte av.

