Slik er du turist i egen by: Vi har testet disse restaurantene

Frokost på Scandic Nidelven

Pris: 285,-

Scandic Nidelven har vunnet prisen for Norges beste hotellfrokost ti år på rad. I fjor måtte de se seg slått av Thon Hotel Lofoten og Thon Hotel Rosenkrantz Oslo, og havnet dermed på en delt tredjeplass sammen med The Thief og begrunnelsen «dårligere service og engasjement en tidligere. Råvarene var ikke av samme høye kvalitet som tidligere, spesielt på charcuterie.». Det betyr likevel ikke at forventningene ikke er skyhøye.

Vi betaler for frokosten og får beskjed om at vi kan sette oss ved bordene i baren. Det første vi reagerer på er at baren ligger litt lengre unna frokostbuffeen enn de andre bordene, riktignok ikke kjempelangt, men nok til at det blir lettere irriterende da vi ikke finner noen brett vi kunne bære tallerkenene våre på. Vi blir nødt til å gå fram og tilbake noen ganger før vi kan sette oss ned og nyte maten.

Men så var det maten da. Det bugner av valgmuligheter. Alt fra tradisjonelt brød og pålegg, til sild, tomatbønner og kjøttboller. Både omelett og amerikanske pannekaker stekes der og da, og ferdigskjært frukt og fruktsalat står klar samtidig som det lages smoothies i forskjellige smaker. Ost og kjeks, røkt laks, salat, chorizo og kaker. Vi er i mathimmelen.

En del av tilbudet er at en kokk kan lage en omelett med deg med de ingrediensene du ønsker. Dette var noe vi ønsket å prøve, men køen strakk seg så langt at vi ikke ville risikere å rote bort den lille tiden vi hadde på en av Norges beste frokoster. Det ble til at vi smakte på de ferdiglagde omelettene, som vi dessverre opplevde som litt tørre, etter å ha ligget en stund.

Allikevel er det mye utvalg i annen varm mat; det er som å spise middag til frokost. Vi rullet like gjerne flere kjøttboller på fatet, ovnsbakte poteter og pølser på tallerkenen. Den varme maten hadde veldig høy kvalitet. For deg som går for en lettere start på dagen var det selvfølgelig også salatbuffet, som inkluderte både pesto og hvitløksdressing. Det føltes virkelig som en fransk restaurant da vi oppdaget utvalget av spennende oster.

Å kunne presse sin egen appelsinjuice til dagens første måltid er heller ikke feil, men appelsinene gikk fort tom, og det kunne ta tid før det ble fylt på.

Kaffe og juice serveres i baren, men vi savner mer informasjon om dette til oss som ikke fikk sitte i matsalen. Mens de andre gjestene hadde tilgang på en kaffebar og barrista, hvor man kunne drikke så mye kaffe av hvilken type man ønsket, fant vi bare svart kaffe til oss i baren, uten at noen gav oss beskjed om noe annet.

Konklusjon: Scandic Nidelven viser at det er ikke for ingenting at de år etter år har stukket av med førsteplassen. Buffeen tilbyr et bredt spekter av spennende og smakfull mat, og man ser kokkene steke og servere fersk mat på stedet.

Bror burger og taco

Pris for to burgere, to chips og en dipp:400 kroner

Hva er mer trøndersk enn burgerbølgen som har skylt over de trønderske hipsterne med skjegg? Det kan virke som at burger er Trondheims nye gourmet-tilbud, hvor flere burgerrestauranter som Superhero, Bror, Sot og Døgnvill har etablert seg de siste årene. Derfor har vi testet et av byens burgertilbud, nemlig på Bror. Restauranten ligger i midtbyen, og er dermed lett tilgjengelig. Vi setter oss på uteserveringen, det er jo tross alt sol og varmt. Dessverre skinner ikke sola på Bror, her er det for mange bygninger som skygger for det fine været. Hvis du vil spise et sted hvor finværet holder seg, er burger på Solsiden et godt alternativ.

Menyen har et bredt burgertilbud, og for deg som er tilhenger av norsk taco kultur har de fire varianter av dette; vegetar, fisk, gris og storfe. Det fins seks burgervarianter, som alle fins i både storfe, kylling og vegetarversjon. Det er friskt med en burgermeny som har så stor variasjon, og det frister allerede å komme tilbake for å prøve flere varianter. Vi prøver burgeren Blå, med syltet rødløk, soppstuing og blåmuggost, og Trønder, med baconjam majones og suragurk. Vi føler oss tross alt som nesten fullverdige trøndere. Fordi redaksjonen er ekstra vågal kjører vi Blå som en kyllingburger, men fordi den også er kresen ber vi om at trønderburgeren serveres uten suragurk og majones. Vi greier ikke dy oss når søtpotetfries også står på menyen. Dermed kjøper vi dette sammen med en vanlig fries og guacamole som dipp, og forstår fort at den såkalte sommerkroppen 2017 ikke kom på plass i år heller.

Vi har knapt ventet ti minutter før bestillingsbrikken vår durer. Er maten klar allerede? I serveringshylla står hele bestillingen, så vi hiver innpå. Restauranten skal ha pluss for all ekstra majones og chipotlesaus de har i hyllene som man kan plukke med seg til bordet. Burgerne er saftige og har spennende smakskombinasjoner, men det merkes at den trenger mer chipotlesaus for å vekke en ordentlig piff i smaksløkene. Kombinasjonen av soppstuing, løk og blåmuggost er vellykket, men det er litt for lite ost med burgeren. Kyllingen kan bli noe tam i denne burgervariasjonen. Selv om kyllingen er saftig blir den også noe seig, når kyllinghuden er mer fuktig enn crispy. Men noe som faktisk er crispy er pomfrien. Den knuses i munnen, og smaker nydelig dyppet i guacamole, som for øvrig er noe av den beste guacamolen vi har spist på restaurant. Trønder burgeren med storfe har mer smak, og vi er fornøyd med at restauranten husket vårt ønske om hva vi ville ta av burgeren. Dessuten smaker burgeren ordentlig grill, noe som smelter godt på tunga i sommer.

Konklusjon: Vi forstår hvorfor burger er så populært i Trondheim; de serveres med høy kvalitet med gode sideretter. Tilbudet av burgere er også mangfoldig, og det er gøy å ha så mange valgmuligheter. Smaksmiksen er spennende, og de serverer noe du føler du ikke kunne laget hjemme. Vi skulle ønske kyllingburgeren hadde fyldigere smak, men vi drar absolutt til Bror igjen og prøver flere burgere.

Falafelkompaniet

Pris falafellrull: 115 kroner, og 100 for student.

To sultne redaksjonsmedlemmer løper gjennom midtbyen på jakt etter noe skikkelig vegetarmat. Etter at vegetratrenden har slått til i Trondheim de siste årene bestemte vi oss for å ha et kjøttfritt alternativ på lista. Dermed småspurtet vi bort til Falafelkompaniet på Leutenhaven, som åpnet dørene tidligere i vår. Vi tripper på tærne før vi er klare til å bestille. Hvor er kokken? Dørene til spisestedet er åpne, men ingen er bak disken for å servere oss. Etter et par minutter smetter kokken inn døra. Han hadde visst vært på butikken! Sånn er livet som enslig gründer. Vi blir uansett møtt med et bredt smil og god service, selv om vi måtte vente litt for å bestille.

Når man er på Falafelkompaiet sier det seg selv at man må prøve falafelen. Den fins i to varianter; med chillisaus eller currysaus, begge med hummus, tomatsaus, linser og salat. Det er typisk gatemat, som kanskje ikke er så rart i og med at kompaniet startet i en food truck. Lokalene er noe mer romsligere enn trucken, og fylt med grønne planter fra vindu til vindu. Vi kan nyte falafelen ved en bardisk i vinduskarmen, eller ta den med.

Å bli servert maten tar kun et par minutter, noe som passet de sultne redaksjonsmedlemmene ypperlig.

Med en gang vi får servert maten hiver vi innpå, nesten litt for ivrige. Den sprøe falafelen tørker ut spyttkjertlene våre; søren at vi ikke tok med oss en kopp vann ut døra. Chilien og curryen åpner smaksløkene våre, og sausene smaker virkelig godt. Det ene redaksjonsmedlemmet har spist mye falafel, og vil med hånda på hjertet si at dette er en av de bedre hun har smakt. Det er god balanse mellom fuktig tomat, sprøstekt falafel og salat som krønjser når vi setter tennene i den. Den blir også servert med sprøstekt lefse, som er nydelig i denne kombinasjonen.

Konklusjon: Falafelen er en god miks av sprøtt og saftig. Det kan fort bli for tørt med for mye hummus, men måltidet var servert med god mengde av alle ingredienser. Ja, falafelen bør nok nytes med et glass vann, men den er en fryd for smaksløkene.

