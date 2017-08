Studere i utlandet? Dette må du huske på

Jeg skal ikke skryte på meg å være en utenlandsstudie-ekspert, for det er jeg ikke. Men etter å ha vært på utveksling i USA som en del av bachelorgraden, pluss at jeg nå skal ta en master i København, har jeg en smule erfaring.

Jeg har gått på noen kjipe smeller, og tenkte derfor å gi noen tips om hva som er ekstra viktig å huske på før man skal studere i utlandet.

Søknadsprosess

Søknadsprosesser til studier i utlandet tar TID. Det kan virke som at man aldri blir ferdig med dokumentasjon, godkjenning og byråkrati som er herfra til månen. Så vær ute i god tid, spesielt hvis du må ha visum der du skal bo. Du får ikke visum før du har dokumenter på at du har fått innvilget studiesøknaden din.

Dette varierer selvsagt sted til sted, og om du skal på utveksling eller ta hele graden utenlands. Uansett er det som regel et styr uten like. Team opp med andre nordmenn som skal samme sted som deg, så er dere flere om å holde styr på frister og nødvendig dokumentasjoner som skal innsendes.

Ordne visum i god tid

Før vi dro til USA måtte vi inn til ambassaden i Oslo for å ordne visum. Man må avtale tidspunkt i forkant, og det er lange køer på sensommeren for å få avtale. Vær ute i god tid! Det er også viktig å huske på at du ikke får passet ditt tilbake før typ to uker etterpå, så ikke planlegg ferie til utlandet rett etterpå! Når vi snakker om pass: husk selvfølgelig å sjekke at det er up to date!

Språktester

Noen steder kreves det at du har tatt språktest. Det vanligste språket er engelsk, der den vanligste testen er TOEFL-testen. Da jeg dro til USA var ikke dette noe krav, der holdt det at du hadde karakteren 4 i engelsk på et vitnemål som var under 5 år gammelt. MEN da jeg søkte om å komme inn på master i København fikk jeg beskjed om at jeg måtte ta en engelsk-test. Jeg trodde det holdt at jeg hadde studert et halvt år i et engelsktalende land, men neida. Her måtte jeg ta en TOEFL-test for å studere på dansk. That logic.

Uansett: Sjekk dette ut tidlig! Engelsk-tester er dyre (rundt 2500 kroner), og det blir fort fullt. Selv må jeg ta testen i Moss av alle steder, fordi det var fullt på mulige datoer i Kristiansand.

Søk om lån tidlig

Jo før, jo bedre. Det er ikke gøy å stå i behandlingskø når du egentlig skulle hatt penger til depositum.

Spar masse cash

Og da mener jeg masse. Det er som regel en del flere morsomme ting å bruke penger på i California fremfor Kristiansand. Man vil gjerne oppleve mest mulig mens man er det, og det koster penger.

Selv gikk jeg på en kjempesmell, og endte opp med å måtte låne relativt mye penger av foreldre. Dette gikk igjen utover vårsemesteret da dette skulle betales tilbake igjen.

Helseforsikring

Megaviktig! Min dumme venninne tryna på skateboard og brakk håndleddet, noe som endte opp med å koste 40.000 kroner. Da er det greit å ha en fungerende helseforsikring. Men man må også huske på at det kan ta lang tid før du får tilbake pengene fra forsikringsselskapet.

ANSA har gode forsikringer for studenter i utlandet.

Internasjonalt førerkort

Hvis du skal kjøre bil i USA trenger du internasjonalt førerkort. Dette får du fikset hos Biltilsynet, og er gjort på fem minutter når du har med passbilde. Ikke gjør samme feil som meg og fiks dette på vei til Gardermoen når du allerede er for sent ute til innsjekking. Det er stress.

Kjøp flybilletter tidlig

Billettene blir stort sett dyrere og dyrere jo nærmere avreisedato er. Det er kjipt å måtte betale 1000 kroner mer enn du egentlig hadde trengt, bare fordi du er sløv.

Finn sted å bo

Det er vanskelig å si om du skal finne deg sted å bo før eller etter du reiser. Det beste du kan gjøre er uansett å sette deg inn i leiemarkedet på forhånd, samt melde deg inn i ulike boligleie-sider på Facebook.

Vi fant vår leilighet i USA på forhånd gjennom en slik Facebook-gruppe, mens andre kjentfolk først startet letingen når de hadde kommet til USA. Begge måter fungerte, men det var deilig å kunne flytte inn med en gang.

Når det gjelder København har det vist seg å være mer utfordrende. For det første er det generelt få leiligheter til leie, og enda færre som leier ut til studenter. I tillegg er det nesten umulig å få leie uten å ha vært fysisk til stede på visning. Jeg løser det ved å framleie en leilighet for en kort periode i begynnelsen, for så å kunne gå på visninger når jeg har kommet meg ned dit.

Pakk lite!

Som nevnt ovenfor er det mye morsomme ting å bruke penger på. Det inkluderer også mye morsomme ting å kjøpe. Du vil gjerne ha med deg alle de nye, materialistiske godsakene dine hjem igjen, så da er det bare å pakke lett når du reiser. (Men for all del, du kan jo også bare kjøpe en ekstra koffert når du skal hjem)

Husk å ha det gøy!

Du vil ikke sitte å se tilbake på et utvekslingsopphold og bare huske at du jobbet med skole. Et studieopphold i utlandet handler om så mye mer enn akkurat det! I USA hadde de for øvrig et poengsystem der du hele tiden visste hvordan du lå an i de ulike fagene. Slik ble det lett å kunne planlegge hvor mye jobb man måtte legge inn for å få karakteren man ønsket.

Jeg droppet .. kremt.. en del timer for heller å drikke øl på Taco Tuesday, men endte likevel opp med bare A’er og B’er på karakterkortet (hva da snikskryt?).

Uansett, poenget er: ha det gøy, ikke stress så mye med skolen. Du kommer ikke til å angre!

