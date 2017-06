Slik kan du leve sunt i sommer

Is, vin, øl, godteri og feit grillmat. Og joda, svært mange av oss har mesket seg gjennom godsakene de siste ukene. Det finnes selvfølgelig håp om man vil leve litt sunnere.

– Det er bedre å fokusere på hva sommeren har å by på av sunne fristelser, i stedet for å fokusere på alle de usunne fellene man kan gå i. I stedet for å tenke at sommeren kun er is, vin og fete grillmarinader, så kan man tenke at sommeren også er frisk frukt, søte bær, skalldyr og lett sunn grillmat. Tenk muligheter, mener Maren.

Laks på grillen

Grillmat er langt fra bannlyst.

– Om sommeren er det mye grilling, det er en gyllen mulighet til å velge sunt, det er så mye lett næringsrik mat man kan ha på grillen. Både kylling, kalkun, svinekjøtt, og fisk er perfekte grillalternativer. Laks er supert på grillen. Sommeren er perfekt for store friske salater, gjør salaten din spennende, sier Maren.

Bortsett fra ei uke på den franske rivieraen tilbringer Erdvik sommeren hjemme i Kristiansand. Og Marens liste over sunt sommersnacks man kan unne seg, er faktisk ikke så kort.

Sunne fruktfat

– Vannmelon, fersken, nektariner, epler, pærer, jordbær, bringebær, og moreller. Det er jo så utrolig mye godt! Kutt opp og lag fristende fruktfat. Et tips er å kutte frukt i biter og tre dem på grillspyd, det ser både dekorativt og fristende ut, sier Maren.

– Usaltede nøtter er også et supert alternativ. Sorbet-is med friske bær er topp i varmen, og nå finnes det faktisk is med et greit næringsinnhold tilgjengelig på butikken, fortsetter hun.

– Med late dager på ferie forsvinner treningsvanene fort. Noen smarte triks til hvordan man kan holde seg litt i form gjennom ferien uten avansert utstyr?

Marens smarte treningstriks

Morgentur: Powerwalk i godt tempo. Avslutt med en liten runde med egenvektsøvelser, gjerne med en strikk. Forslag til lite ferieprogram: Powerwalk i 20-30 minutter. Avslutt med fire øvelser, ti repetisjoner per øvelse og fire runder.

- Knebøy med hopp

- Pushups

- Dips på en benk eller stol

- Dynamisk planke (stå i plankeposisjon, klatre opp på strake armer og ned i plankeposisjon igjen)

– Hvordan kommer man tilbake til godt kosthold og gode treningsrutiner etter en sløv ferie?

– Mitt beste tips er å holde seg i aktivitet gjennom ferien, på den måten blir det ikke så fryktelig tungt å komme i gang igjen. Om du ikke er på treningssenteret, så hold deg i aktivitet slik at terskelen ikke blir så høy og dørstokkmila så alt for lang når ferien er over. Ut på tur, lek med barna, lek deg med strikk og egen kroppsvekt, forteller Maren.

Men tipslista stopper ikke der.

– Ta deg en svømmetur, sykkeltur eller kanskje en vandretur i fjellet. Tenk aktivitet og bevegelse og ikke fokus på at det skal være trening.

Lov å kose seg

– Til slutt er det viktig for meg å presisere at det er lov å ta seg litt fri, og bare slappe av, og for all del spis is og kos deg. Man skal nyte sommeren, og ja det er lov å kose seg, men jeg tørr påstå at litt aktivitet og et fruktfat eller to er smart og positivt for alle, avslutter Maren.

Artikkelen er publisert fra før, men vi deler den nå som sommeren er på tur.