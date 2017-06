Nå kommer sesongen for kjønnssykdommer

– Vi merker en stor pågang av unge som vil teste seg for kjønnssykdommer i sommerferien, forteller helsesøster Gunn Wetrhus.

Ifølge Wetrhus er det en topp i august, og har ofte sammenheng med at unge kommer tilbake fra ferie – både fra utlandet eller andre steder i landet.

Professor og sexolog Esben Esther Pirelli Benestad bekrefter at nordmenn har mer sex i ferien, og at det rett og slett er mer lov å ta på hverandre.

– Det er vel ingen som reagerer om man knuller på ytterste skjær heller, sier han.

Uforsiktige i utlandet

Kos og hygge i utlandet bør man være ekstra forsiktig med, fordi smittebildet er et helt annet enn i Norge. Og norsk ungdom er ikke flinke nok til å bruke kondom, melder Gunn Wetrhus.

– Når ungdommene reiser ut, både på ferie og for å studere, tar de med seg sexvanene. Noen utsetter seg selv for reell HIV-smitte, og det er vanlig oppegående ungdom som rett og slett ikke vet bedre, sier hun.

Samtidig understreker hun at det heldigvis sjeldent er snakk om HIV-smitte når det kommer til stykket.

– Det vi ser er at dersom man bruker kondom første gang man har samleie, så fortsetter man. Og de som ikke bruker første gang vil fortsette uten. Det er en slags «første gang»-greie her som er veldig viktig, sier Pirelli Benestad.

Klamydia på topp

Selv om man bør være obs på skumle sykdommer i utlandet, er klamydia fortsatt den vanligste kjønnssykdommen.

– Klamydia topper, og det er også den sykdommen vi retter mye arbeid med å forebygge. Så ser vi kjønnsvorter og andre sykdommer innimellom, og en sjelden gang herpes, forteller Wetrhus.

Infeksjonen er vanligst hos seksuelt aktive under 25 år, og studier viser at cirka èn av 20 i denne aldersgruppen til en hver tid har klamydia.

Testing

Helsestasjon for ungdom er et gratis tilbud for unge mellom 16 og 24 hvor man blant annet kan teste seg for kjønnsykdommer. Men hvor ofte bør det gjøres?

– Vi anbefaler at man sjekker seg hver gang man bytter partner, og hvis man har smerter, blødninger eller økt utflod, råder Wetrhus.

– Har du gode råd?

– Jeg syness det er kjempeflott at ungdom koser seg og har det bra, men ha alltid med kondomer! Pakk det med i veska på samme måte som med solkremen eller andre nødvendigheter. Unge er ikke flinke nok til å bruke kondom, gjentar hun.

Dette er en arkivsak, men som publiseres igjen på grunn av sin aktualitet.