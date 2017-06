Slik overlever du danskebåten

Sommer er synonymt med mange ting; reker, is, jordbær, festivaler, båtturer, bading og «tæning» i solsteiken. Sommer er også for mange nordmenn synonymt med den obligatoriske danmarksturen – på godt og vondt.

Enten du skal ned til hytta i Jylland, shoppingtur til København eller bare tur/retur Hirtshals, har vi satt sammen en liten survival guide for timene med fulle førtiåringer, skrikende babyer og tenåringer som vil at du skal kjøpe alkohol for dem på taxfree-butikken.

Planlegg

Mobil? Selvsagt. Lader? Ja. Siste sesongen av Orange is the New Black? Klart. Termos med kaffe? Obligatorisk.

Maten på danskebåten er overpriset, og 22 kroner for en liten kopp svart maskin-kaffe er ikke akkurat på høyde med studentbudsjettet.

Velg sitteplass med omhu

Her har du flere valgmuligheter, basert på humør og og hvor fullt det er på båten.

Sitteplassene (comfort/business-setene) koster i utgangspunktet noen kroner, men det er som regel en del seter ledige der, så ta med deg høretelefoner og se på tv i comfort-setene gratis.

VIKTIG! Unngå (!) alle seter i nærheten av lekerom og toaletter.

Gjør kveldsbåten til et vorspiel

Hvis du spanderer på deg middag i Catch Me If You Can (279,-) har du sitteplass der hele turen, og fri tilgang til bufféten, som inkluderer både øl og vin.

Båten kommer i havn rundt midnatt, og er med andre ord nesten som et perfekt vorspiel.

Internett-fri

Internett-tilgangen på båten koster penger, så gjør Spotify-listen tilgjengelig offline og last ned mobilspill som ikke trenger internett for å fungere før avreise.

Skru også av roaming hvis du har det på, for datatrafikk koster 60 kr per megabyte på havet. Instagram-bildet får vente til du er i land.

Harry-handel?

Skal du ta en dagstur frem og tilbake for å handle inn alkohol og kjøtt til sommeren?

Husk at du ikke har tax-free kvote dersom du er ute av landet i mindre enn 24 timer…

Toll.no har full oversikt over kvotereglene her.

God tur!

Denne artikkelen ble først skrevet for et par år siden, men vi deler den nå som sesongen nærmer seg!