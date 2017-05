Dette koster kaffebar-kaffen

For et par år siden var det betydelig rimeligere å kjøpe den daglige koppen koffein, som så mange er avhengig av, enn det er i dag. En kopp cappuccino per arbeidsdag, fra en av kaffebarene i sentrum, kostet deg minimum 7820 kroner, mens det i dag vil koste deg 8785 kroner for det rimeligste alternativet. Men, prisveksten har en naturlig forklaring.

Daglig leder hos Dromedar Kaffebar, Preben Oosterhof, forklarer at prisveksten er umulig å unngå dersom man skal klare å holde åpent.

- Prisene på råvarer som kaffebønner, melk, sukker og fløte har hatt en bratt prisvekst de siste årene, samtidig som vi følger konsumprisindeksen. Også lønnskostnadene øker, noe vi må ta hensyn til. En generell prisvekst er ikke noe vi som bedrift legger merke til på bunnlinja, sier Oosterhof.

Kan sammenlignes med vin

En god kopp kaffe kan sammelignes med en god vin. Kjøper du en billig flaske smaker det fortsatt vin, men legger du på en femtilapp blir kvaliteten og smaken fort betydelig mye bedre. De norske kaffebarene har høy fokus på kvalitet, og er opptatt av at bonden ikke skal bli utnyttet.

- Norske kaffebarer holder generelt en ekstremt høy kvalitet på råvarer, noe du kan sammenligne med en god vin. Utfordringene for en bonde i kaffeverden er stor med tanke på tørke og klimaendringer, som igjen gjør at vi er nødt til å betale godt nok for kaffen for at bonden skal ha en god nok levestandard. Kaffebonden er det viktigste leddet for oss, sier Oosterhof.

Kaffenerding

Nordmenn drikker i snitt 160 liter kaffe hvert år, og kun finskene drikker mer kaffe enn oss. Kaffebrygging har blitt kjempepopulært, samtidig som prisveksten ikke hindrer folk i å kjøpe kaffen de vil ha.

- Nerding på kaffe har blitt in. Folk har mye mer fokus på kvalitet enn før, noe som gjør at folk er villig til å betale mer for kaffen de kjøper, som igjen gjør at bonden får det han skal ha, sier kaffebrenner hos Jacobsen & Svart, Kenneth Robertsen.

Kaffe med melk mest populært

Robertsen tror kaffe med melk er de mest populære kaffedrikkene generelt sett i Trondheim, men at svart kaffe er på vei tilbake.

- Jeg tror, uten å ha noen fasit på dette, kaffe latte er den mest populære kaffen som drikkes, men vi selger mest av svart kaffe da dette er vår spesialitet, sier Robertsen.

Slik lager du forretten god kaffe hjemme

Prisoversikt over de vanligste kaffedrikkene du får kjøpt i sentrum (priser per 31. mai 2017)

Liten, svart kaffe:

LatteLiten: 26,-

Kaffebrenneriet: 27,-

Dromedar: 28,-

Espresso House: 29,-

Starbucks: 29,-

Jackobsen & Svart: 30,-

Enkel cappuccino:

Jackobsen & Svart: 35,-

Kaffebrenneriet: 35,-

LatteLiten: 36,-

Dromedar: 37,-

Espresso House: 39,-

Starbucks: 41,- (Liten, inkluderer dobbel)

Enkel kaffe latte:

Dromedar: 38,-

Kaffebrenneriet: 39,-

Jacobsen & Svart: 40,-

LatteLiten: 40,-

Espresso House: 41,-

Starbucks: 44,- (Liten, inkluderer dobbel)