Andrea (23) om klesstilen i Trondheim: – Folk er ganske sent ute med diverse moter

Se resten av bildene av de kule antrekkene i bildekarusellen øverst i saken.

Andrea (23)

Hva har du på deg?

– En bluse fra New Yorker. Skjørtet hadde egentlig et ganske langt underskjørt, men jeg valgte å klippe det. Veska er fra Victoria's Secret. Øredobbene er fra Glitter, mens brillene er fra Versace.

Hvordan vil du beskrive din stil?

– Kanskje liberal? Jeg kombiner plaggene etter humøret mitt og anledningen, så det kan være både klassisk, autoritært og emosjonelt. I dag er anledningen at været er såpass varmt! Jeg har ikke tenkt på hvilken stil jeg har, men plaggene jeg setter sammen er bevisst. Ofte går jeg med bukser, men i dag har jeg slått på stortromma med skjørt.

Er du opptatt av mote?

– Jeg jobber jo som frisør, så jeg syns mote er viktig. Det er viktig å være presentabel, og jeg kler meg kanskje autoritært på jobb. Jeg følger ikke mye med på magasiner, men har opplevd at når jeg kjøper noe jeg liker oppdager jeg senere at det er populært.

Hva syns du om stilen til folk i Trondheim?

– Folk er ganske sent ute med diverse moter. Jeg ser mye kult, men også en del kjedelig.

Augusta (20)

Hva har du på deg?

– Jeg er veldig glad i svart, selv om sola varmer. Jeg har på meg en sort olajakke med fôr, som blir litt varmt på en dag som denne. Skjørtet er fra Monki, som jeg kjøpte «i all hast» i går da jeg skulle ut. Da ble det noe svart, fint og enkelt! T-skjorten er fra Carlings og sokkene fra Monki. Skolene er Dr. Martins som jeg også kjøpte på Carlings. Veska er vintage!

Hvordan vil du beskrive din stil?

– En dag er jeg urban og en annen går jeg helt tilbake til 60-tallet med slengbukser, så stilen tilpasser seg etter humøret. Jeg kan gå med mye ulikt av alt, og ser gjerne tilbake på ulike tiår og blir inspirert. Jeg er ikke en hettegenser-jente, men handler mye på Carlings, Weekday og Monki. Der er det mye variert og hipt.

Er du opptatt av mote?

– Jeg har aldri vært den typen som søker på nettet for inspirasjon, men jeg er veldig glad i å se på folk på gata. «Hun tør å gjøre det, det kan jeg også klare», tenker jeg. Det blir mye prøving og feiling. Spesielt inspireres jeg av folk når jeg er ute på reise, som da jeg var nettopp i Paris. Der var det mye fint å se!

Hva syns du om stilen til folk i Trondheim?

– Det er ofte én stil som er gjennomgående i byen, og én stil det er lett å følge, men jeg merker at flere trender tar av. For eksempel brukes Vans-sko mer i stede for Converse. Det er mye likt, men likevel kan man bli overrasket, og det hender jeg lar meg inspirere av folk på gata i Trondheim også.

Karina (22)

Hva har du på deg?

– Jeg har på en rosa fløyelsjakke som jeg har kjøpt på Asos. Den er med fôr, som er greit å ha i dette sommerværet. Jeg har også på en vintage Levis-bukse og en sort «turtleneck» fra Cubus.

Hvordan vil du beskrive din stil?

– Den er en blanding av avslappet, litt hipster og litt klassisk og pyntet. Når jeg har på noe klassisk går det mer i dressbukser med høyt liv, støvletter og en topp som er mindre pyntet, slik at buksa får mer oppmerksomhet. Jeg er fan av vintage, men kjøper ikke det mest spesielle for å skille meg ut. Da fokuserer jeg mest på kvalitetsplagg.

Er du opptatt av mote?

– Ja det er jeg, og bruker alt for mye penger på det. Det er veldig spennende å følge med på mote, men jeg er opptatt av å tenke meg godt om før jeg kjøper et plagg, samtidig som jeg prøver å bli mer miljøbevisst og kjøpe mer kvalitetsplagg man kan ha lenge.

Hva syns du om stilen til folk i Trondheim?

– Stort sett syns jeg folk går normalt kledd, men det er enkelte «utstikkere» som er kule. Det er veldig kult når noen drar hipsterstilen helt ut, og sa får jeg lyst til å spørre dem hvor de har kjøpt klærne. Men dette hører til sjeldenhetene; det er mye svart bukse og en enkel overdel. Folk er generelt flinkere til å kle seg stilig i de skiftende årstidene, som på høsten og våren, enn sommeren, da sommeren er til for shorts og t-skjorte.

