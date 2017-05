Så mye kan du ta med deg hjem fra ferien uten å betale toll og avgifter

Når kursen settes mot utlandet og feriepengene brenner i lommen, kan det være kjekt å vite hvor mye og hva du faktisk har lov og ikke lov til å med deg hjem.

I verste fall kan ferieshoppingen ende i både bøter og anmeldelse.

Her er toll- og avgiftsreglene du bør kunne, og noen unntak og muligheter verdt å merke seg:

#1. Hvor mye kan du ta med deg toll- og avgiftsfritt?

- Har du vært ute av Norge i minst 24 timer kan du ta med deg varer toll- og avgiftsfritt for en samlet verdi av 6000 kroner inkludert kvotevarene.

- Er oppholdet under 24 timer er verdigrensen 3000 kroner.

Verdt å merke seg er at den avgiftsfrie verdigrensen ikke har noen aldersgrense. Det betyr at en familie på to voksne og to barn tilsammen har en avgiftsfrie kvote på 24.000/12.000 kroner.

Men verdigrensen er knyttet til den enkelte person. Man kan med andre ord ikke dele én vare på flere personer, for eksempel skinnvesken til 10.000 kroner.

Det er naturlig nok unntak av alkohol- og tobakksvarer (18 og 20 år). Like innlysende er ikke unntaket for andre matvarer enn sjokolade- og sukkervarer som krever at man må være fylt tolv år.

Poden på elleve år kan altså handle med seg usunne slikkerier for 6000 kroner uten å betale avgifter, men må se langt etter toll- og avgiftsfritak på favorittsalamien.

PS! Dersom du har handler over verdigrensen skal du betale 25 prosent merverdiavgift på de fleste varer. I tillegg er det toll på en del varer, eksempelvis klær og matvarer. Tollsatsene på klær avhenger av typen plagg. Det er ikke toll på sko og vesker.

#2. Alkohol og tobakk: Flere valgmuligheter enn før

Hvem har vel ikke klødd seg i hodet over hvordan reglene for den avgiftsfrie alkohol- og tobakkskvoten egentlig er? Etter fjorårets endringer kan det være vanskelig nok å holde tungen rett i munn.

I utgangspunktet er det en liter brennevin (over 22 volumprosent til og med 60 volumprosent), 1,5 liter vin (over 2,5 volumprosent til og med 22 volumprosent) og to liter øl. Vær oppmerksom på at øl er øl enten vi snakker lettøl på over 2,5 volumprosent eller en belgisk luring med mangedobbel alkoholstyrke.

Men du kan velge å sette sammen kvoten forskjellig. Eksempelvis en liter brennevin, 1,5 liter vin og to liter øl, eller tre liter vin og to liter øl. Vin og øl kan ikke byttes i sterkere drikke.

Når det kommer til tobakk er det 200 sigaretter eller 250 gram annen tobakk som gjelder.

Er du ikke en nikotinslave kan du veksle inn tobakkskvoten i mer flytende føde slik at total alkoholkvote blir:

- 1 liter brennevin, 3 liter vin og 2 liter øl.

- Eller 4,5 liter vin og 2 liter øl.

- Eller 6,5 liter øl (inkludert sterkøl på opptil 22 volumprosent. For øl som holder mellom 22 og 60 volumprosent er det 3 liter som gjelder. Sterkere saker, som eksempelvis Brewmeisters «Snake Venom» på 67 volumprosent, må du se langt etter).

Alkoholkvoten kan derimot ikke byttes i tobakk.

PS! Utover den avgiftsfrie kvoten kan du velge å fortolle inntil 27 liter øl eller vin, fire liter brennevin, 400 sigaretter og 500 gram tobakk eller snus. Priser finner du på Tollvesenets nettside. Husk å gå på rødt eller bruk en av Tollvesenets fortollingsautomater.

#3. Dette risikerer du om du blir tatt med for mye

Hvor mange blir tatt for å handle for mer enn maksbeløpet, og hvilke reaksjoner risikerer man?

Ifølge fungerende underdirektører i Toll- og avgiftsdirektoratet, Sonja Kujanpää, varierer antallet beslag mye og avhenger av gjennomført kontroll.

Dersom man bryter reglene risikerer man å bli fratatt varene. I tillegg må du betale et forelegg som regnes ut fra det overskridende varebeløpet.

Dersom man fører inn varer for mer enn 10.000 kroner over verdigrensen (3000/6000), blir man politianmeldt.

#4. Toll på klær, men ikke sko og vesker

Det kan være smart å sette seg inn i hvilke varer det er tollavgift på og ikke når du handler over verdigrensen. Eksempelvis er det ikke toll på vesker, sko eller solbriller, mens det er toll på de fleste klær.

Ifølge Kujanpää i Toll- og avgiftsdirektoratet kan klær på visse vilkår likevel være tollfrie, men at det i praksis viser seg at de reisende ikke klarer å oppfylle kravene som er for å få tollfrihet.

Mer om hvilke krav som må oppfylles for å få tollfrihet kan du lese påwww.toll.no.

#5. Lovlige piratkopier

Selv om det forbudt å kjøpe piratkopier i mange land, er det fullt lovlig for privatpersoner å innføre piratkopier av ulike gjenstander til Norge.

Men det er absolutt ikke noe fungerende underdirektører i Toll- og avgiftsdirektoratet, Sonja Kujanpää, anbefaler:

– Man støtter organisert kriminalitet og piratvarene kan være svært farlige og skader liv, helse og den globale økonomien.

Mer informasjon om piratkopier på www.velgekte.no.

