Slik sikrer du deg drømmeboligen

Studiestart nærmer seg med stormskritt, og tradisjon tro er hybel- og leilighetsracet er i full gang.

– Det lurt å møte opp personlig på visningen. Vær høflig, ærlig, og ha med referanser, tipser eiendomsmegler i Meglerhuset Sædberg, Gustav J. Sædberg.

Slik skiller du deg ut

For å skille seg ut råder eiendomsmegleren deg til å gjøre det lille ekstra.

– På nettet bruker mange bilde av seg selv, og legger med et lite resymé og en CV for å vise hvem de er. Gjør du det, så vil det gjøre inntrykk, sier Sædberg.

Han mener også at det er lurt å høre med referansepersonene sine i forkant, og oppgi telefonnummer i referanselista.

– Still spørsmål

I forkant av visningen er det viktig å avtale et tidspunkt, og sette av nok tid til å se leiligheten ordentlig og stille spørsmål.

– Du bør be eieren om å være tilstede. Still spørsmål til utleier. Er det lytt i leiligheten? Hvis leiligheten har en veranda er det greit å vite hvordan solforholdene er.

Utleiere kan lese av strømforbruket hver måned, så det lønner seg å få en oversikt over strømutgiftene, og eventuelle tilleggsutgifter.

– Finn ut hvem naboene er. Spør også om hvor lenge du kan leie, om dere skal skrive leiekontrakt, og hvordan du ordner depositum, fortsetter Sædberg.

Det er større risiko knyttet til kjellerleiligheter. Derfor er det viktig å spørre om den er godkjent, og om det er drenering utenfor.

Vær obs på møblerte leiligheter

– Bruk tid på å se deg rundt. Det er lurt å se i alle rom. Følger det bod med leiligheten, så bør du be om å få ta en titt i den. Sjekk blant annet om det er gamle sikringer i sikringsskapet.

Ofte kan det høres attraktivt ut med en ferdig møblert leilighet, men megleren mener du bør være obs på det.

– Hvis du leier møblert, må du gå rundt og se om det er skader på ting, og notere det ned. Send bilde av det som er i ustand, for å unngå å bli stilt ansvarlig senere, forklarer han.

Det kan lønne seg å bruke overtakelses- og tilbakeleveringsskjema for å sikre deg mot krav etter at du har flyttet.

– Et godt tips er å gå på flere visninger. Ikke ta det første og beste. Når du først finner noe du liker – ikke nøl med å ta det. Da unngår du at andre tar det før deg.

– Be utleier om referanser

Hvis du føler deg utrygg på din potensielle utleier anbefaler Regiondirektør i Forbrukerrådet i Agder, Eirik Nyberg, deg om å be om referanser.

– Det er ikke vanlig å gjøre, men man kan be leietakere oppgi referanser. Få telefonnummeret til tidligere leietakere for å finne ut hvordan de opplevde leieforholdet, sier han.

Du kan også ty til google for hjelp. I tillegg bør du sjekke at telefonnummeret personen oppgir tilhører den som leier ut – for å unngå å betale for en falsk leilighet.

– Ikke betal før du har sett boligen

– Googling lønner seg. Du bør søke litt og se om du finner positiv eller negativ feedback om den som leier ut. Er det ille, så vil du finne det, tipser regiondirektøren.

Noen uheldige hybeljegere har opplevd å betale for en leilighet som ikke eksisterer andre steder enn i en annonse.

– Ikke betal før du har sett boligen og signert kontrakten. Det finnes dessverre uærlige sjeler som vil forsøke å utnytte ditt ønske om å få et sted å bo, advarer Nyberg.

Opprett egen depositumkonto

Forbrukerrådet har ikke myndighet til saksbehandling, men de mottar en del spørsmål fra leietakere som har havnet i tvister med utleier.

– Vi får ofte spørsmål om depositum. Det er tilfeller hvor det er betalt depositum tilsvarende tre måneders leie direkte inn på utleiers konto, sier regiondirektøren.

– Da sitter noen utleiere som kongen på haugen og nekter å betale før det er vasket godt nok, og fordi leietakere sitter uten dokumentasjon på skader på dører, vinduer og lignende, fortsetter han.

Krev at pengene settes på en egen konto, og sett aldri depositum på utleiers personlige konto, for å unngå slike tilfeller.

– Utleiere kan ikke kreve at depositum skal dekke mer enn seks måneders husleie. Depositum skal settes på egen depositumskonto, og den skal stå i ditt navn. Utleier skal betale kostnaden for kontoen, men egentlig betaler du for den gjennom husleien, forteller Nyberg.

– Mye mugg

– Vi får også mange henvendelser om leiligheter i dårlig stand, særlig om mugg og sopp i Kristiansand, og generelt i Agder. Jeg mistenker at mange som har fått rettet klage mot seg ikke pusser opp før de tar inn nye leietakere, fortsetter Nyberg.

På visning råder han deg til å flytte på møbler som står der fra før, for å avdekke eventuelle skader og hull.

Ved siden av husleien har du også visse plikter for å holde boligen i stand. I tillegg til vanlig rengjøring har du ansvar for dørlås, dørhåndtak, kraner, vannklosett og varmtvannsbereder. Du må også bytte batteri i røykvarslerne, og skifte sikringer om de går.

Ti gode råd

– Loven åpner for å avtale mer, så det er viktig å sjekke hva som ligger i kontraktsvilkårene, råder Eirik Nyberg.

Skal du leie sammen med andre, er det smart å ha hver sin individuelle kontrakt med utleier, eller en felles kontrakt hvor alle navnene står.

– Står bare ditt navn på kontrakten, er du for eksempel ansvarlig hvis noen ikke betaler leien. Det bør du unngå, advarer Nyberg.

Forbrukerrådets ti gode råd til studenter på husleiejakt:

- Bruk kontrakt. På forbrukerrådet.no kan du laste ned gratis standardkontrakt.

- Ikke betalt usett, og uten å ha skrevet kontrakt

- Sjekk hva husleien dekker.

- Undersøk hvilke vedlikeholdsplikter som følger.

- Vær obs på oppsigelsestiden.

- Krev depositumkonto.

- Ikke kjøp garanti.

- Gå gjennom boligen sammen med utleier ved inn- og utflytting.

- Unngå å påta deg ansvar for et bofelleskap.

- Blir du og utleier uenige, kan du gå til Konfliktrådet eller Forliksrådet .