Lillian deltar i Miss Pin Up Norge: - Pinup er ikke vulgært. Det er feminint

Lillian Gabrielsen er utdannet innen biologi og mote, har jobbet som montør med eget firma i ti år og holder på å pusse opp en båt. Hun strikker kofte av garn hun har spunnet selv, og har sammen med to venner startet en rulleskøyteklubb. På toppen av det hele skal hun delta i en missekonkurranse i pin-up.

– Jeg liker å gjøre mye forskjellig, har mange interesser og ikke nok timer i døgnet, sier Lillian.

- Pinup kan fremme noe positivt

– Fra utsiden kan det se ut som at man bare doller seg opp og at det er overfladisk, men konseptet handler om kroppspositivisme og å kunne støtte hverandre, skape et fellesskap for folk som tiltrekkes av dette konseptet og stilen. En møteplass med rom for nye folk.

For kun et år siden startet Lillian med pin up som hobby, under navnet Strawberry Lilly. Hun ble inspirert av en venninne, Serenity Siren, som allerede hadde drevet med konseptet en stund. For en måned siden debuterte Lillian også som burlesquedanser.

– Det går jo litt hånd i hånd, med temaene kropp og undertøy. Konseptene handler mye å føle seg fri som man er. Jeg tror mange sliter med tanker rundt nettopp kropp, selvfølelse og selvbilde, og disse sjangrene gir rom for frihet innen den tematikken. Det kan også tolkes motsatt og noen mener det blir for mye fokus på kropp, men jeg tenker at pin-up skal være med på å fremme noe positivt. Det er rom for alle, sier hun.

Nostalgi og vintage

Lillian smiler bredt med røddekte lepper, en gul blomst i håret og en lang brokadekjole med blomstermønster. Håret er krøllet i 50 tallsstil, strømpeholderene er på, samt gule høye heler. I stua fins ingen TV, men en gammel radio og høyttalere fra 60-tallet. Det minner litt om det gamle huset til bestemor, men valget av møbler er bevisst. I hjørnet fins til og med et barskap man kan snu om til en bokhylle, mens på andre siden av rommet drypper det vann fra en liten fontene. Alt er innredet med møbler og dekorasjon fra 40-, 50- og 60-tallet, og til og med bilen til Lillian er en Chevrolet Impala stasjonsvogn fra 1964.

– Jeg er veldig opptatt av vintage, og går ofte på loppemarked. Hele huset er innredet med en «mid centery modern» stil, med «atomic»-preg og mye møbler i tre. Jeg er veldig opptatt av bevaring, og dette er gamle gjenstander jeg har vokst opp med.

Har pin-up blitt en livsstil for deg?

– Fordi jeg har startet med denne nostalgiske stilen hjemme var pin up en naturlig vei å gå. Kanskje blir det vanskeligere å se skillet mellom livsstil og hobby etter hvert. Samtidig syns jeg det er greit å kunne hive håret opp i en strikk og gå uten sminke. Det skal ikke være sånn at man trenger å stå på badet i mange timer hver dag før man går ut. Det er derfor jeg syns det er mye frihet i konseptet: hadde jeg ikke kunne dratt på butikken uten å pynte meg, så hadde det blitt slitsomt. Jeg gjør jo dette for gøy.

Skal ikke være vulgært

Lillian mener man ikke trenger å se ut som en husmor for å være pin-up. Det fins flere stiler innenfor denne sjangeren.

– For eksempel kan man være en rocka pin-up med tatoveringer eller være minimalistisk. Pin-up har utviklet seg i mange retninger, og det er ikke sånn at det handler om at kjerringa må stå ved kjøkkenbenken. For min del handler denne stilen om å utvikle seg hele tiden, og være kvinnelig. Det er mange måter å være kvinne på selvfølgelig, men det er det pin-up innebærer. Det er mye diversiteter og jeg liker pin-up nettopp fordi det er variert. Det skal heller aldri være vulgært, men kanskje mer humoristisk.

Missekonkurranse utenom det vanlige

Lillian er én av ti finalister som er plukket ut til å delta i konkurransen. Selv om det er en missekonkurranse, er den ganske annerledes en Miss Norway.

– I denne konkurransen er det ikke nødvendigvis den peneste som vinner. Fokuset er ikke på hvor pen man er. Når det kommer til utseende er det mer fokus på stil og om man er en gjennomført pin-up. Man trenger heller ikke være tynn for å være med i en slik konkurranse.

Den ferske pin-up’en mener det også er mer fokus på det menneskelige enn hvem som er vakrest.

– Dommerne ser på holdningene våre og om vi er gode forbilder; om man er et godt menneske som byr på seg selv og gir noe positivt. Det handler også om å løfte andre. Det som også gir konkurransen bredde er at deltagerne er med på å samle inn penger for Leve (Landsforeninen for etterlatte ved selvmord).

Lillian deltar også fordi hun vil være med på å bygge pin up- miljøet.

- Handler om å ta vare på seg selv

Dama med mange interesser er også utdannet kjole- og draktsyrer, som kommer godt med når hun driver med pin-up. Motebildet anno 2017 har hun ingen interesse av.

– Jeg har mer interessen av mote fra 40 - 60- tallet, og jeg er veldig fascinert av form på klær. Klærne mine er helt andre stoffer enn det man får kjøpt på butikken i dag. Jeg mer opptatt av å finne noe som passer til meg, som jeg føler meg vel i, i stede for at det skal gå hånd i hånd med dagens motebilde.

Hva er det beste med å være en pin up?

– Å kle seg så fint! Man får lov til å blomstre . Det handler også om å ta vare på seg selv i en hektisk hverdag, for dette blir jo en hobby. Noen mediterer, andre krøller håret. Jeg roer ned i hverdagen ved å gjøre noe jeg syns er gøy.

