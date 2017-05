Lei av kjipe dater? Her er Tinder-tipsene som funker

– Gode bilder er alfa og omega, sier Espen Korsvik.

Han er daglig leder av dating-adventure.com, og jobber med å lære bort sjekkekunsten.

– Man kan også ha litt tekst på profilen, men dette bør kun være en kjapp oppramsing av de mest spennende sidene av deg selv. Driver du med rafting, sykling eller er glad i vin kan du godt nevne dette, så lenge det er kortfattet. Tinder er ikke stedet en skal ramse opp for mye, det har ikke brukerne tid til, sier han.

Gutta må være sporty

Korsvik påpeker at gutters profiler bør inneholde sporty bilder.

– Hovedbildet kan godt være et ansiktsbilde, men blant de andre bildene bør det være litt aktivitet. Fallskjermhopping, surfing, klatring, noe som beskriver deg selv som person. Hovedbildet bør ha et godt blikk, og en kan godt fremstå som litt mystisk. Bildene er nødt til å være av god kvalitet, uten noen forstyrrelser. Det er bedre med to gode bilder enn fire dårlige, sier han.

Mens jentene skal være feminine

Jenter bør spille på sin femininitet, sier datingeksperten.

– Det er ikke noen hemmelighet at gutter ser på hvordan en jente ser ut. Jenter kan også ha bilder av seg selv i situasjoner som beskriver deres personlighet, så lenge bildene er gode. Hvis man har barn bør de ikke være med på bildene, og hovedbildet bør heller ikke være av deg selv sammen med andre venninner. Da kan gutter fort misforstå hvem du er. Dette er ikke et like stort problem blant de andre bildene, så lenge du kommer tydelig frem på bildene, sier han.

Sjekk, sjekk, sjekk!

Når det kommer til selve sjekking, altså det å innlede en samtale med dine matcher, har han følgende råd.

– Det er ikke noen tvil om at Tinder er en app hvor mange møtes for å ha sex, men uansett om det er motivasjonen bør du ikke begynne å snakke om det med én gang. Er du gutt bør du ikke kommentere utseendet til en jente som en innledning, det fungerer ikke. Skill deg ut, og bli heller kjent med den andre personen. Hold samtalen leken og spennende, og vær gjerne uforutsigbar. Det er heller ikke slik at gutten alltid må starte samtalen, begge kjønn kan godt innlede denne, råder Korsvik.

-Trynefaktor er avgjørende

Så hva bør man absolutt ikke gjøre på Tinder?

-Trynefaktor er avgjørende for hva som blir en match, så en bør ikke ha noen kleine bilder av seg selv. Jeg har selv sett bilder av en dame som ammer barnet sitt på Tinder, det blir jo bare helt feil. Og kle deg etter din alder, sier datingeksperten.

Gjør du det riktig kan Tinder være en god måte å møte andre på.

– Jeg har coachet en del kunder i bruk av Tinder, og har en del kompiser som også bruker appen. De kan ha opptil åtte dater hver uke. En må gjøre det riktig, det er det som er greia, sier Korsvik.

