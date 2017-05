Er det mulig å gå ned ti kilo på en uke?

Sommeren rykker stadig nærmere, og du vet hva det betyr. Mindre klær, bikini, strender...

Er det mulig å gå ned 10 kilo på … for eksempel… en uke?! Vi sjekket med ekspertene.

LES OGSÅ: Disse treningsappene hjelper deg med å øke forbrenningen

Ikke tilrådelig

– 10 kilo på en uke er slettes ikke tilrådelig! Da er det nok mest vann som forsvinner, og dette vil komme tilbake igjen straks en starter å spise igjen, sier Merete Hagen Helland, Førsteamanuensis Mat og Helse ved Universitetet i Stavanger.

– Det er såkalt jo-jo slanking, som dessverre alt for mange driver med og aldri får noen suksess med.

LES OGSÅ: Disse 11 yogastillingene kan du gjøre hvor som helst

Hun anbefaler en gradvis nedgang over tid, med omlegging av kostholdet, kombinert med fysisk aktivitet.

– Dette er en strategi med større sannsynlighet for suksess om man ser fremover i tid, sier Helland.

Mindre inntak, mer forbruk

– Energiinntak må være lavere enn energiforbruket. Energi får vi fra karbohydrat, fett, protein og alkohol. Fett gir dobbelt så mye energi per gram som karbohydrater, og vi bør derfor begrense mengden bearbeidede produkt som kjøttdeig og pølser, sier Helland.

Hun sier at kroppen bruker energi uansett om du er i ro, sover eller løper.

– Muskelceller forbruker derimot mer energi enn fettceller, og ved styrketrening får en bygget opp muskler, som gjør at den forbrenningen en har når en er i ro økes, sier Helland.

Hun minner også om at utholdenhetstrening forbrenner mye energi.

Når det kommer til kosthold anbefaler hun tre grønnsaker og to frukter daglig. Rotfrukter er perfekte mellommåltid.

Vil gå opp igjen med en gang

– Spis mindre porsjoner og mindre snack, og tren mer, er i grove trekk anbefalingene fra daglig leder på 24-7 Treningssenter, Lars Egge.

Han sier det antakelig er mulig å gå ned 10 kilo på en uke, men er langt fra anbefalt.

– Om du veier over 100 kilo, er det klart alt er mulig, men da må du i tilfelle ha god hjelp, og faste den uken. 90 prosent av vekten du går ned er vann, i det du tar til deg normal føde, vil vekten komme igjen. I alle slankekurer er det det som skjer etter at en går tilbake til fast føde, sier Egge.

Det er altså helt forgjeves.

I stedet tror han på en nedgang over tid, med trening og sunt kosthold i kombinasjon.

– Unngå spesielt drikke. Flytende kalorier er verste sort, sier Egge som også er personlig trener.

Han sier brusen er kalorier som blir tatt opp i blodet og lagret som fett, men som ikke metter.

– Om en går i fra å ikke trene, til å trene to ganger i uken, er det 200 prosent bedre enn ingenting, sier han.

LES OGSÅ: Netttopp startet med løping? Da bør du trene dette også

Minimum 150 minutter

Helsedirektoratet anbefaler at voksne og eldre bør være fysisk aktive med minimum 150 minutter moderat intensitet per uke eller minimum 75 minutter med høy intensitet per uke.

Vil en gjøre litt hver dag, må en altså være fysisk aktiv rundt 20 minutter hver dag.

LES OGSÅ: Slik trener du hele kroppen på ti minutter

LES OGSÅ: Fem gode tiips som motiverer deg til trening