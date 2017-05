Disse treningsappene hjelper deg med å øke forbrenningen

Noen har trening som en helt naturlig del av hverdagen, og koser seg med vektene. Andre ser på trening som et ork, og sliter med å finne motivasjonen som får dem opp av sofaen og ned i joggeskoa.

Hvis du befinner deg i sistnevnte kategori, kan kanskje noe så enkelt som en app bidra til litt økt motivasjon og treningsglede!

Det finnes et hav av treningsapper der ute i den O’store digitale verden, men her har vi samlet et knippe populære apper, som svært mange sverger til.

MER TRENINGSSTOFF FRA TRD.BY:

Åtte enkle og effektive øvelser med egen kroppsvekt

Slik får du mest ut av treningen på kortest mulig tid

Disse 11 yogastillingene kan du gjøre hvor som helst

Nike+ Training Club

Denne appen har mange ulike sirkeltreningsprogrammer til både styrketrening og kondis. Ekstra fin om sommeren når du ikke har lyst til å svette på et klamt treningssenter.

Gratis for Apple og Android.

Strava Running and Cycling

En populær app som har slått spesielt godt an hos syklister. Appen registrerer løpe- og sykkelturene dine ved bruk av GPS.

Du kan sammenligne resultatet med vennene dine, samt andre i lokalområdet som har appen. Appen har egne utfordringer du kan delta i.

Gratis for Apple og Android.

Gymboss Interval Timer

Gymboss Interval Timer skreddersyr intervallene dine. Enten du løper, bokser, driver crossfit eller vektløft. Du kan velge mellom ferdige maler, for eksempel ett minutts hvile mellom hver intensiv økt. Appen viser nedtelling og piper når hviletiden er ferdig.

Du kan selv opprette og lagre egne maler i Gymboss Interval Timer. Da bestemmer du hvor lenge du vil trene intensivt og hvor lenge pausene skal vare. Appen er brukervennlig og oversiktelig.

Gratis for Apple og Android.

Endomondo

Passer til all distansebasert trening, enten du er på sykkel, i kajakk, løper eller går. Appen finner treningsløypene i området ditt ved bruk av GPS. Den måler hvor lang tid du bruker rundt en løype, og sammenligner med andre som har appen.

På verdensbasis har denne populære appen 25 millioner brukere(i 2014). Endomondo måler blant annet tid, kilometer, hastighet og kaloriforbruk.

Gratis for Android, Apple og Windows Phone.

gym-endomondo Endomondo

Gym Buddy

Gym Buddy er en enkel måte å loggføre styrketreningen på. Den registrerer hvor mye og hvor tungt du løfter i forskjellige øvelser. Appen hjelper deg å holde styr på hvilken muskelgruppe du skal trene og hvilken muskelgruppe som trenger restitusjon.

Gym Buddy hjelper deg å finne ut hvor mye du bør løfte. Appen viser resultatene dine fra forrige økt. Derfor er det enkelt å sette seg mål for treningsøkten.

Gratis for Apple og Android.

Runtastic Running & Fitness

GPS-basert app som viser treningsløypene i området ditt. Du kan se vurderingene til andre med appen som har løpt før. Vanskelighetsgradene kommer frem ved fargekoding, for eksempel om løypen er bratt, lang, i lett eller vanskelig terreng.

Appen tilbyr en rekke målinger, som hurtighet, distanse, stigning og pulsmåler. En stemme på øret forteller deg underveis hvordan du ligger an.

Gratis for Iphone, Android og Windows Phone.

Daily Workouts

Daily Workouts er en serie med apper for styrketrening. Appene inneholder videoer med instruktør som viser deg hvordan du skal utføre de forskjellige styrkeøvelsene. Du kan velge mellom styrketrening for mage, armer, rumpe, ben eller hele kroppen og kondisjonstrenings.

Målet med appen er at du skal trene mellom 10 og 30 minutter hver dag. Daily Workouts tilbyr over 170 øvelser som kan gjøres hjemme i stuen.

Gratis for Apple, Android og Windows Phone.

Nike + Running

En sosial app som kartlegger og analyserer løpeturene dine. Måler distanse, hurtighet, tid, kaloriforbruk og stigning i terrenget. Du kan faktisk bli heiet på underveis på treningsøkten.

Hvis du deler starten av løpeturen din på Facebook, hører du heia-lyd på øret hver gang noen trykker liker eller kommenterer innlegget. Nike + Running oppfordrer til å dele med andre. Gjerne med bilder fra løpeturen.

Gratis for Iphone og Android.

PÅ JAKT ETTER ENDA MER INSPIRASJON?

Studenter er best på ttrening

Nettopp startet med løping? Da bør du også trene dette

7 Minute Workout

Appen guider deg gjennom en syv minuttersøkt, ved å vise illustrasjoner, stoppeklokke, talte instruksjoner og feedback underveis. Alt du trenger utenom er en stol, en vegg og din egen kroppsvekt – perfekt til å gjøre hjemme, altså!

Gratis for Apple og Android.

Gorilla Workout: Fitness Aerobic Strenght and Exercise

En gøyal app for intensiv kardio- og styrketrening. Her skal du låse opp nøkkelhullet til neste level. Hver level er en treningsøvelse som må gjennomføres. Som et spill hvor du blir belønnet for å sparke deg selv i rumpa.

Appen har over 40 øvelser som skal utføres med høy puls. Øvelsene er av typen Crossfit. Du trenger ikke treningsutstyr, Instruksjonsvideoer medfølges for hver øvelse.

Koster 9 kroner for Apple og 8,60 kroner for Android.

TV 2 Sporty

Én av få treningsapper med norsk tekst og tale. TV 2 Sporty gjør mobilen din om til en trenings- veileder med kjendismotivatorer. Appen lar deg også teste kroppen din sin fysiske alder.

Appen passer til all distansebasert trening. Den registrerer treningsturen din på kart med tid, lengde og høydemeter. For hver kilometer får du beskjed om tempoet ditt. Kan brukes sammen med pulsbelte.

Gratis for Apple og Android.

Release your potential (RYP)

Appen som gir deg ferdig treningsprogram basert på utgangspunkt og hva du ønsker å oppnå med treningen. Fine kondisjons- og styrketreningsøkter!

10-20-30

To danske professorer har designet intervallappen med løpemetoden de selv har utviklet. Målet er å komme i bedre form nokså raskt. Det tar ett minutt å utføre 10-20-30.

Du løper sakte i 30 sekunder, raskere i 20 sekunder, og så spurter du i 10 sekunder. Dette gjentar du 5-10-15 ganger, alt etter formen din. Appen guider deg ved bruk av stemme, lyd og vibrasjon gjennom treningsøkten.

Gratis for Android og Windows Phone.

Testet av Alise Lea Tiller.

Adidas train and run

Adidas sitt svar til Nike + running. Appen er en treningsdagbok som loggfører treningsøktene dine. Måler blant annet distanse, fart og kaloriforbruk. Mulighet for å koble sammen med pulsbelte.

Appen har GPS og en stemme som gir deg sanntidsinformasjon om treningsøkten. Etterpå kan du se økten du nettopp utførte i oversiktlige diagrammer. Appen gir deg instruksjon til 400 øvelser for styrketrening og uttøyning

Gratis for Apple, Android og Windows Phone.

Noom CardioTrainer

Passer for alle typer trening, fra yoga til sykling. Noom Cardio Trainer kartlegger all treningsaktivitet innendørs og utendørs. Du kan legge inn planer for treningsøktene dine, og appen minner deg på når du skal trene. Den har GPS og pedometer.

I likhet med mange av de andre appene, har du også her en motivasjonsstemme som snakker til deg. Kan samkjøres med pulsbelte via bluetooth.

Gratis for Android.

Sports Tracker

En sosial app for distansebasert trening. Viser oversikt av alt fra kaloriforbrenning til gjennomsnittsfart og stigning i terrenget. Mulighet for å måle puls hvis du har pulsbelte. Sports Tracker brukes som en treningsdagbok for å holde oversikten og analysere treningsøktene dine.

Appen fokuserer mye på det sosiale og på å dele. Legg ved et bilde til treningsøkten og del den med vennene dine.

Gratis for Apple, Android og Windows Phone.

Runkeeper

I likhet med Endomondo støtter Runkeeper nesten alle typer trening. Appen gir deg detaljert statistikk for hver enkelt treningsform, og du kan velge hva slags informasjon du vil ha på øret mens du løper.

Gratis for Apple og Android.

Fibit

En app som kartlegger all hverdagsaktivitet som skritt, trappetrinn, avstander du går, forbrente kalorier, søvn, vekt – ja, egentlig alt. Eller du kan velge å kun bruke den når du for eksempel løper og sykler. Sett deg mål og jobb mot disse – appen forteller deg hvordan du ligger an. Tanken er at den skal holde deg motivert, da den gir en total oversikt over trening, mat og søvn.

Gratis for Apple og Android.

LES MER:

Slik trener du hele kroppen på ti minutter

Dette gjør deg motivert for trening

Du trener utholdenhet, motorikk, koordinasjon og stabilitet