Denne takeaway-pizzaen får terningkast 6

Hvis det er en ting Trondheim har å by på, må det være pizza. Den italienske retten har for lengst blitt en favoritt hos de fleste av oss, og takeaway-pizza er ofte et kjærkomment innslag når hverdagskabalen ikke går opp. Vi har selvfølgelig kjeder som Peppes Pizza, Pizzabakern og Dolly, men hva med å prøve en som er lokal neste gang?

Slik har vi utført testen:

Vi plukket ut et utvalg pizzarestauranter i byen som leverer pizza hjem på døra. Alle pizzaene ble bestilt mellom klokken 16.11 og 16.22 en fredag. For å gjøre en så rettferdig vurdering som mulig, bestilte vi pizza med skinke, pepperoni, ananas og champignon ved alle stedene. Noen steder har ulik leveringspris for ulike deler av byen. Det er også ulik minstepris på bestillinger som skal leveres ved flere av stedene, disse varierer også med hvor i byen maten skal leveres. De oppgitte leveringsprisene er for levering til Byåsen.

Pizza Roma

Ila

Pizza: 215 kr

Levering: 39 kr

Leveringstid: 27 min

27 minutter etter vi ringte inn bestillingen er pizzaen fra Pizza Roma på døra. Pizzamannen mente alvor da han sa de skulle komme så raskt som mulig. Pizzaen med levering er i tillegg testen rimeligste. Ikke nok med det, pizzaen ser smashing ut, nystekt med et raust lag glinsende ost og mye topping. Pizzaen er fortsatt god og varm ved levering. Bunnen er kjempegod, smaker og ser hjemmelaget ut og skorpen er sprø. Skinken er god på smak og pepperonien hot og smakfull. En skikkelig god pizza levert på rekordtid til en god pris. Slik skal en pizza levert på døra være.

Terningkast: 6

Smile pizza

Elgseter

Pizza: 215 kr

Levering: 100 kr

Leveringstid: 33 min

33 minutter tar det for Smile pizza på Elgseter å levere, det er absolutt en akseptabel leveringstid. Pizzaen er en av testens billigste, mens leveringen er av de dyreste. Denne pizzaen blekner litt i forhold til den forrige, bokstavelig talt. Når vi åpner esken, ser pizzaen rett og slett kjedelig ut og har testens minste mengde med fyll. Et lite trekk for at den er knøvlet oppi eska også, men pluss for at den har god varme. Heldigvis er smaken mye bedre enn førsteinntrykket. Bunnen er også her veldig god, sprø på kantene og smaker hjemmelaget. Litt mer futt i pizzaen fra Pizza Roma, men likevel en smakfull opplevelse.

Terningkast: 5

Ciao Bella

Innherredsveien

Pizza: 240 kr

Levering: 100 kr

Leveringstid: 57 min

Når vi ringer for å bestille kvart over fire, får vi beskjed om at pizzaen ikke kan leveres før kvart over fem og at vi må sende bestillingen på sms. 57 minutter senere er pizzaen på plass som lovet. Denne ser bedre ut enn den forrige, mye ost og mye fyll og har veldig god temperatur. Vi blir derimot litt skuffet når pizzaen viser seg å være slapp og soggy, pizzastykket henger når vi løfter det opp. Kan det være dampen i pizzaesken som har tatt knekken på den? Pizzaen med levering er testens dyreste, så vi hadde ønsket oss litt mer. Smaken er mild og snill. Passende for sarte ganer.

Terningkast: 3

Cucina pizza & grill

Bakklandet

Pizza: 210

Levering: 59 kr

Leveringstid: 61 min

Når vi bestiller pizzaen, blir vi fortalt at den vil ankomme 30-40 minutter senere, men det bikker timen før den kommer. Pizzaen er heldigvis helt ok å vente på, selv om førsteinntrykket får seg en liten knekk av at også denne pizzaen er trykt opp på kanten av eska. Pizzaen har godt med fyll og nok ost, selv om den hadde faktisk tålt mer. Veldig god tomatsaus, hot og smakfull pepperoni, sprø skorpe og bunn som virker hjemmelaget. Pizzaen er også passe varm ved levering. Testens rimeligste pizza. Her får man faktisk mye god pizza for en rimelig penge.

Terningkast: 4

Milano pizzeria

Nonnegata

Pizza: 220 kr

Levering: 59 kr

Leveringstid: 71 min

Testens lengste leveringstid. 71 minutter tok det før pizzaen kom på døra, i overkant mye, selv om vi ble varslet på forhånd at det ville ta litt ekstra tid siden bilen var på den andre siden av byen. Også her blir vi bedt om å sende bestillingen på sms. Her må vi også bestille drikke for å få maten levert. Pizzaen er testens varmeste ved levering, har mye ost, men kunne gjerne hatt litt mer topping. Smakfull pizzasaus og passe sterk pepperoni. Bunnen er god med sprø kanter og både smaker og ser hjemmelaget ut. Slett ikke et dårlig valg.

Terningkast: 4

Konklusjon:

Det er ikke veldig mye som skiller pizzaene du får på døra i byen, jevnt over er det god kvalitet på samtlige i testen. Her er det små nyanser og personlige preferanser som blir avgjørende. Leveringstid spiller også inn. Alle pizzaene var varme da de kom på døra, ingen brukte hermetisk champignon og de fleste har glutenfrie alternativer.

